Lavoro, imprese, i crac delle banche e delle coop, gli sprechi negli enti locali e anche una cena di autofinanziamento con Gianluigi Paragone e altri parlamentari M5S che, per una sera, faranno i camerieri. È un menù ricco di appuntamenti quello organizzato nel fine settimana per le Regionali 2018 in sostegno di Alessandro Fraleoni Morgera alla presidenza del Friuli Venezia Giulia.

Si parte domani, venerdì 20 aprile, alle ore 17 a Udine con l'evento "M5S per le imprese e l'innovazione" che si terrà a Udine nella sede della Confartigianato (via del Pozzo, 8). Con artigiani e commercianti dialogheranno i parlamentari Stefano Buffagni, Riccardo Olgiati, Giovanni Currò e Stefano Patuanelli e i consiglieri regionali del M5S Cristian Sergo (Fvg) e Dario Violi (Lombardia).



Alla sera ci si sposta a Trieste dove alla Spiller di Riva Nazario Sauro, 14 è in programma alle ore 21 "Il parlamentare che ti serve". Per l'occasione lo staff della Spiller ha realizzato una pizza speciale stellata finora inedita per gli ospiti di questa cena di auto-finanziamento. Grandi protagonisti della serata i parlamentari e consiglieri regionali pentastellati che porteranno pizze e bibite ai clienti. A partire dal giornalista televisivo e senatore del M5S Gianluigi Paragone. Insieme a lui i parlamentari Stefano Buffagni, Riccardo Olgiati, Sabrina De Carlo, Luca Sut, Stefano Patuanelli, l'europarlamentare Marco Zullo e il consigliere regionale della Lombardia Dario Violi. Tutte le informazioni sulla serata sono reperibili sulla pagina Facebook del MoVimento 5 Stelle Friuli Venezia Giulia, mentre le prenotazioni vanno fatte a questo link: http://bit.ly/cena-spiller



Il giorno seguente, sabato 21 aprile, Paragone darà vita a tre incontri a Monfalcone alle 10.30, a Udine alle 15.30 e a Pordenone alle 21 incentrati sui temi del lavoro e sulla crisi delle imprese italiane. Si parlerà anche delle cause che hanno portato al dissesto finanziario di molte banche e coop italiane.

Sempre sabato arriva in regione anche la parlamentare 5 stelle Laura Castelli, da sottolineare, prima firmataria della proposta di legge per il bilancio partecipativo. E proprio di bilancio degli enti locali, fra sprechi e risorse calanti, parlerà la deputata pentastellata in tre appuntamenti: alle 15.30 a Spilimbergo, alle 17 a Fiume Veneto e alle 18.30 a Sacile. Con lei, rispettivamente, i candidati sindaci del M5s Jacopo Sedran, Tiziano Casari e Antonio Petralia.



Domenica 22 aprile Laura Castelli sarà invece a Tolmezzo insieme ad Alessandro Fraleoni Morgera. Qui alle 11 saranno presentati ufficialmente i candidati del M5S della Circoscrizione Tolmezzo Claudia Di Lenardo, Silvio Puntel e Amedeo Puschiasis.