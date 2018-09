“Attribuire, a chi in passato ha fatto della sanità regionale un’eccellenza a livello nazionale, il compito di attuare una ricognizione del sistema e dei processi relativi alla salute del Friuli Venezia Giulia individuandone i punti di forza e di debolezza, con l’obiettivo di definire un’ipotesi di innovazione dell’assetto istituzionale ed organizzativo per un miglioramento dei servizi erogati al cittadino”.



E’ questo l’idea che ha portato il vicepresidente con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, a istituire un ‘tavolo di saggi’ per elaborare una proposta per un intervento sull’attuale sistema di governance e sull’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale. I componenti del tavolo, presieduto dal direttore centrale Salute, sono Lionello Barbina, Silvio Brusaferro, Piero Cappelletti, Roberta Chersevani, Gianpiero Fasola, Gianfranco Sinagra, don Davide Larice e Giorgio Ros.



Il tavolo si è messo al lavoro per esaminare la situazione, valutarne le criticità, proporre modifiche, che saranno a breve al vaglio della politica. Riccardi ha infatti sottolineato che entro fine anno verranno decise le linee della Sanità regionale attraverso un rimodellamento della governance.