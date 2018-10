Il 5 ottobre ricorre il 75° anniversario del martirio di Norma Cossetto, la studentessa italiana d'Istria di 23 anni seviziata e stuprata da partigiani jugoslavi dopo essere stata legata a un tavolo, nei giorni precedenti la morte, per essere barbaramente uccisa appunto il 5 ottobre 1943 presso la foiba di Villa Surani, ad Antignana, dove fu nuovamente stuprata dai suoi aguzzini prima di essere gettata nella cavità carsica.

Claudio Giacomelli, Alessandro Basso (FdI/An) e Piero Camber (FI), a cui si è aggiunta la firma di Antonio Lippolis (Lega), hanno portato la sua commemorazione all'attenzione del Consiglio regionale attraverso una mozione che, alla fine di un dibattito durato un'ora sui distinguo personali, ha visto comunque l'Aula accoglierla unanimemente.

Nel documento, i proponenti ricordano il conferimento della medaglia d'oro al merito civile alla memoria della giovane istriana, il 9 dicembre 2005, da parte del presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, con questa motivazione: "Giovane studentessa istriana, catturata e imprigionata dai partigiani slavi, veniva lungamente seviziata e violentata dai suoi carcerieri e poi barbaramente gettata in una foiba. Luminosa testimonianza di coraggio e di amor patrio".

"Un amore per la propria patria - ha evidenziato il capogruppo di FdI/An, Giacomelli - profuso dalla giovane italiana al prezzo della sua stessa vita. Norma Cossetto è un emblema della pulizia etnica e delle violenze operate dai partigiani slavi nei confronti degli italiani d'Istria ed esempio di italianità e valore civile per le future generazioni. L'impegno che si chiede, allora, alla Giunta regionale è che le sia riservata la giusta commemorazione nel giorno della sua morte, congiuntamente a iniziative volte alla diffusione della storia di Norma Cossetto e degli esuli istriani tra gli studenti del Friuli Venezia Giulia".

E la Giunta ha risposto immediatamente attraverso l'assessore all'Istruzione, Alessia Rosolen, che ha reso noto di star già lavorando a una modifica della legge regionale 13/2018 sul diritto allo studio e sul potenziamento dell'offerta formativa, per inserire una norma che dia equità e trasparenza ai fondi regionali che, attraverso le scuole, saranno destinati tanto al Giorno del ricordo (10 febbraio, per ricordare i massacri delle foibe) quanto alla Giornata della Memoria (27 gennaio, si ricordano le vittime dell'Olocausto).

Da parte dell'assessore alla Cultura, Tiziana Gibelli, una pari difesa della mozione: "Credo che un gesto di ricordo, Norma Cossetto, se lo meriti perché ragazza che si rifiutava di rinnegare le proprie idee e perché morta in modo atroce proprio per questo. Non c'è nulla di più imbarazzante di qualcosa che precluda un ricordo a una donna del genere".