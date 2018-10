"Regionalizzare il sistema universitario? Sarebbe - secondo l'assessore a Università e Ricerca del Friuli Venezia Giulia, Alessia Rosolen - una grande sfida politica e saremmo orgogliosi di vincerla. Ma questa è un'operazione complessa, non bastano i titoli ad effetto, ogni dettaglio deve essere concordato con il Governo centrale. Il precedente della sanità insegna - aggiunge Rosolen - in quanto un comparto che non produce utili è materia molto delicata da maneggiare. Servono strumenti, risorse e garanzie. Vogliamo essere lungimiranti, non temerari. Università e scuola non possono e non devono diventare terreno di scontro per fini propagandistici".

"Se la mozione presentata in Consiglio regionale intende avviare una riflessione onesta intellettualmente - evidenzia Rosolen - diventa preziosa e può innescare un processo virtuoso. Ma serve l'impegno da parte di tutti, evitando polemiche mortificanti per le istituzioni e per il futuro dei nostri ragazzi".

"Fare massa critica nel comparto dell'Università e della Ricerca - sottolinea ancora l'assessore - creerebbe riverberi positivi anche per altri settori e contribuirebbe a superare il pluriennale quanto desueto campanilismo in Friuli Venezia Giulia".

"Sono una convinta sostenitrice - conclude Rosolen - di una gestione più autonoma sia nel comparto dell'Istruzione sia in quello dell'Università. Ma questi processi implicano spese ingenti, oltre a una mole di lavoro supplementare notevole. Servono maturità e consapevolezza, non ci possiamo permettere passi falsi".