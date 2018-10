E' partito dai Giovani democratici il rally che per i candidati alla segreteria regionale del Pd, Paolo Coppola e Cristiano Shaurli, si concluderà il 2 dicembre, quando Salvatore Spitaleri passerà al suo successore l'onore e soprattutto l'onere di guidare il Pd in Friuli Venezia Giulia. Lo scenario è stato un incontro organizzato dalla federazione provinciale dei Giovani Democratici di Udine, che si è tenuto sabato scorso in via Joppi nella storica sede del Partito Democratico, dove si sono riuniti amministratori e iscritti under 35.

Una riunione da cui arriva, come ha osservato il segretario provinciale dei Giovani Democratici, Fabio Manzini, “un segnale di speranza per il nostro partito. L'entusiasmo e le competenze che possiamo mettere in campo noi giovani saranno fondamentali per il rilancio del PD. Abbiamo trasmesso ai dirigenti del partito e ai candidati il nostro punto di vista, la nostra passione e la nostra determinazione, ma anche le sensazioni e le preoccupazioni che percepiamo concretamente nel quotidiano rapporto con i nostri coetanei. Ci servono un'identità più forte, più prossimità ai cittadini e maggiori competenze, per affrontare avversari molto attrezzati soprattutto dal punto di vista mediatico”.

Nel corso della serata, durante la quale si è parlato anche delle prossime sfide elettorali amministrative ed europee, sono intervenuti il segretario provinciale del partito, Roberto Pascolat, e il capogruppo consigliare al Comune di Udine, Alessandro Venanzi.