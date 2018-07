Il presidente Piero Mauro Zanin ha aperto i lavori del Consiglio regionale commemorando la figura di Silvano Antonini Canterin scomparso nei giorni scorsi all'età di 93 anni: era nato il 23 luglio 1929 negli Stati Uniti da genitori emigrati a Pittsburgh. A cinque anni rientrò a Meduno, paese di origine della famiglia, perché il padre voleva assicurare a lui e al fratello gemello Antonio, la possibilità di studiare e risiedere in Friuli. Conseguito il diploma liceale a Pordenone, si laureò in medicina a Padova, al pari del fratello, e intraprese la carriera professionale all'ospedale di Pordenone, nel quale è stato primario della prima divisione medica. Dal 1979 al 2005 è stato presidente dell'Ordine dei medici di Pordenone e dal 1998, per tre mandati, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone.

"Quella di Silvano Antonini Canterin - ha detto Zanin - è stata una vita intensa e piena di soddisfazioni: dal lavoro, alla politica, alla presidenza dell'Ordine dei medici, a quella della Fondazione Crup. E' sempre stato vicino alla sua gente, ai compaesani della pedemontana della destra Tagliamento, dimostrando un forte attaccamento ai valori del mondo contadino che ritrovava nella sua Meduno anche nella grande passione per l'attività venatoria. Un gentiluomo d'altri tempi, con indiscusse doti umane che non si è mai risparmiato nel dare consigli e parole di conforto durante incontri e conversazioni. Era una persona intelligente, curiosa, moderna, un esempio per molti Amministratori che hanno avuto modo di conoscerlo e apprezzarne le doti".

Venne eletto tra le file della Democrazia Cristiana Sindaco di Meduno nel 1964; un incarico che interruppe nel 1978, da Sindaco del terremoto, quando entrò in Consiglio regionale, ricoprendo la carica di Assessore nella IV, V e VI legislatura nelle Giunte guidate dai presidenti Comelli e Biasutti. Dal 1978 al 1983 resse il referato della Sanità e nei dieci anni successivi quelli del Lavoro e Formazione, dell'Agricoltura e della Cultura. Si rese protagonista dell'introduzione della tessera sanitaria individuale, una delle prime esperienze regionali, e diede un forte impulso all'attività ospedaliera di Pordenone, portando innovazione tecnologica in diversi reparti e contribuendo a trasformare la struttura pordenonese in un polo di attrazione e riferimento di livello regionale. Negli anni Ottanta promosse progetti di modernizzazione dell'agricoltura consentendo di aumentare la qualità dei prodotti tradizionali nel settore vitivinicolo e di accostare all'economia agricola tradizionale quella legata alle emergenti eccellenze del comparto.

Instaurò una significativa collaborazione con i Consorzi di bonifica, dando vita a programmi innovativi nel settore irriguo che, grazie alla sua capacità di guardare a scelte strategiche, si ampliò in modo significativo. Come presidente della Fondazione Crup, Antonini è ricordato per aver avviato una politica di sostegno al sociale, alla cultura e all'istruzione, imprimendo una forte caratterizzazione agli interventi dell'Ente.

"Lo ricordiamo come una figura esemplare di uomo e protagonista della politica e delle istituzioni che ha fatto molto per la Regione e il territorio pordenonese, lasciando un contributo significativo anche nella produzione legislativa degli anni in cui ha svolto il proprio mandato", ha concluso il presidente Zanin esprimendo alla moglie Marina e alle figlie Angela e Francesca il cordoglio dell'Assemblea.