“Ho conosciuto da vicino le capacità di tecnici e maestranze e quindi ho fiducia che gli uomini e i mezzi impegnati nel cantiere supereranno questo episodio, che auspico rimanga confinato nell'ambito della fatalità”. Lo afferma la consigliera del Pd ed ex assessore alle Infrastrutture del Friuli Venezia Giulia Mariagrazia Santoro, commentando il vasto incendio che ha distrutto la sede logistica del cantiere della terza corsia a Ronchis (Udine).

Per Santoro “la continuità dei lavori è estremamente importante per assicurare la realizzazione nei tempi più brevi del lotto Alvisopoli-Gonars e più in generale della terza corsia. In tempi in cui le grandi infrastrutture sono sotto la lente dell'opinione pubblica e di tutti gli organi preposti, Autovie Venete si è dimostrata un soggetto che, ben guidato, garantisce il pubblico e i soggetti privati”.