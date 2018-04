Continua la mobilitazione del Partito Democratico in tutto il Friuli Venezia Giulia in vista delle elezioni regionali del 29 aprile. Anche oggi, come ogni weekend di aprile, il partito organizzerà incontri pubblici, iniziative e banchetti nei paesi e nelle città della regione.

Secondo il segretario regionale Salvatore Spitaleri “è uno sforzo democratico che impegna decine di persone e volontari, il cui apporto, anche in questa tornata elettorale, è prezioso e insostituibile. Saremo nelle vie e nelle piazze principali dei nostri centri, ma anche nei quartieri periferici, perché è lì che dobbiamo ascoltare le richieste dei cittadini, rispondendo senza dare false promesse e illusioni, ma con proposte concrete”.