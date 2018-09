"Quello di oggi è l'ultimo provvedimento di una norma puntuale, ereditata dalla precedente legislatura, che stanzia nell'ambito dell'istruzione un contributo diretto a un'associazione. In futuro, infatti, sulla base della legge di riforma di settore che stiamo predisponendo, questo tipo di finanziamenti non troveranno più applicazione se non all'interno di un disegno complessivo che prevedrà la condivisione dell'Ufficio scolastico regionale".

Lo ha annunciato oggi a Trieste l'assessore all'Istruzione del Friuli Venezia Giulia, Alessia Rosolen, illustrando la delibera, approvata dall'Esecutivo Fvg, relativa alla concessione di un contributo straordinario complessivo di 30mila euro alle due sezioni (Ronchi dei Legionari e Pordenone) dell'Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti (Aned), ai sensi della legge regionale 28/2017 che sostiene "la realizzazione di progetti nelle scuole finalizzati alla promozione dei valori della Costituzione e delle iniziative di richiamo della memoria".

Nel dettaglio, il riparto deliberato dalla Giunta assegna 4.872 euro alla sezione Aned di Ronchi dei Legionari e 25.030 a quella di Pordenone.

Tra le spese ammissibili, quelle per il personale impiegato nella realizzazione dell'iniziativa, i compensi e le spese di vitto e alloggio per gli esperti e i docenti, il viaggio e le premiazioni per gli studenti. Non possono infine essere rendicontate le spese sostenute direttamente dalle scuole.