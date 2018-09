Settembre è, da tradizione, il mese in cui la Lega Fvg si dà appuntamento per esaminare il lavoro svolto e ragionare sugli obiettivi futuri: un'occasione alla quale, nell'anno delle elezioni politiche e regionali, il movimento si avvicina con rinnovato entusiasmo.



Tre le serate in programma - dal 21 al 23 settembre al Parco Rubia di Pradamano (Udine), in via Bariglaria 17 - che vedranno alternarsi sul palco esponenti regionali e nazionali del Carroccio, ma anche lo scrittore Magdi Allam (sabato 22), che presenterà il suo libro "Il Corano senza veli", e il cantautore Povia (domenica 23). Il tutto condito da cibo e musica.



Domenica sera è infine atteso l'arrivo di Matteo Salvini, nella sua duplice veste di segretario federale e ministro dell'Interno, il cui comizio chiuderà l'edizione 2018.



Questo il programma completo:

FESTA NAZIONALE LEGA Friuli Venezia Giulia

Parco Rubia - via Bariglaria 17, PRADAMANO (Ud)

VENERDI' 21 settembre

🔵 ore 19.30

- saluto sindaco di Udine Pietro Fontanini ed assessori Lega

🔵 Ore 20.00

- on. Erika Stefani, ministro per gli affari Regionali e le Autonomie -

on. Mara Bizzotto, capo delegazione della Lega al Parlamento Europeo -

on. Giancarlo Scottà, europarlamentare Lega

🔵 ore 21.00

- on. Lorenzo Fontana, ministro per la Famiglia e le Disabilità



SABATO 22 settembre

🔵 ore 18.30

- Magdi Allam presenta il suo libro “Il Corano senza veli"

🔵 ore 20.00

- consiglieri e assessori Gruppo Lega Regione FVG

🔵 ore 21.00

- on. Franco Manzato, sottosegretario alle Politiche Agricole, Alimentari

e Forestali

- on. Vannia Gava, sottosegretario per l'Ambiente e la Tutela del

Territorio e del Mare



DOMENICA 23 settembre :

🔵 ore 19.00

- senatori e deputati Lega FVG

🔵 ore 20.00

- Massimiliano Fedriga, presidente Regione FVG e segretario nazionale Lega

FVG

- on. Riccardo Molinari, presidente deputati Lega alla Camera

- on. Matteo Salvini, ministro dell'Interno e segretario federale Lega 🔵

ore 21.00

- Povia in concerto