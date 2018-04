Luigi Di Maio torna in Friuli Venezia Giulia per sostenere la candidatura di Alessandro Fraleoni Morgera alla presidenza della Regione Friuli Venezia Giulia. Di Maio sarà protagonista di un evento in programma domenica 15 aprile alle ore 20.30 in piazza XX settembre a Udine.

Sul palco salirà anche la candidata sindaco di Udine Rosaria Capozzi. Nel corso della serata saranno presentati anche i candidati del M5S al Consiglio regionale e nei consigli comunali di Udine, Spilimbergo, Sacile e Fiume Veneto.