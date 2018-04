Presentato oggi a Trieste il primo assessore della giunta regionale a 5 stelle. Si tratta del biologo Federico Grim, dal 2011 rappresentante dell’Ordine dei Biologi presso la “Consulta delle professioni” della Regione Friuli Venezia Giulia, che - in caso di vittoria alle Regionali - sarà chiamato a guidare l'Assessorato all'Ambiente.

Nato a Trieste, il 22 marzo 1960, residente a Muggia, sposato, è laureato in scienze biologiche; esercita la libera professione in forma singola e associata, ed è amministratore unico dell’Istituto di Ricerca Ecoscreen.