Lunedì 9 aprile giornata dedicata al Friuli Venezia Giulia per Matteo Salvini, che toccherà le province di Gorizia, Udine e Pordenone. Il tour del leader del Carroccio, accompagnato dal candidato alla presidenza della Regione Massimiliano Fedriga, partirà alle 9 da Fogliano Redipuglia, dove incontrerà per un caffè la popolazione e i candidati della Lega al bar Cikke e Caffè (bar Manzan). La Lega è impegnata a Fogliano Redipuglia sia nella tornata per il rinnovo dell'amministrazione comunale, dove sostiene insieme alla lista civica Uniti per il paese Cristiana Pisano, sia nella tornata delle Regionali che vede candidato proprio l'ex sindaco di Fogliano Redipuglia Antonio Calligaris. Alle 9.30 il senatore Salvini si sposterà sul Sacrario per una visita e un doveroso ricordo dei caduti con la deposizione di un omaggio floreale.

Quindi, la mattinata proseguirà a Udine: alle 10.30 Salvini inaugurerà la sede elettorale di via Delle Ferriere 31; a seguire, incontro con i cittadini al bar trattoria da Pozzo, in Piazza Cella 8.

Sarà quindi la volta di San Daniele dove, alle 12.30, è previsto un incontro con imprenditori e alpini in piazza Umberto I; alle 13 aperitivo con i cittadini e, alle 13.30 incontro con le realtà produttive a Villanova di San Daniele, nella sala polifunzionale di via Pischiutta 33.

Nel pomeriggio, il leader della Lega sarà a Spilimbergo, dove alle 14.30 è in programma la presentazione dei candidati alle amministrative in piazza Garibaldi. Quindi tappa a Brugnera dove, alle 17, è previsto un incontro con agricoltori, allevatori e cacciatori all’Azienda vitivinicola Borgo Veritas; alle 17.45 incontro pubblico in via ss.Trinità. Ultimi appuntamenti a Sacile: alle 19 comizio nel cortile di palazzo Ragazzoni, in via Pietro Zancanaro 2 e, alle 20, cena al ristorante la Piola, piazza del Popolo (appuntamento non aperto al pubblico).