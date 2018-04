Lunedì 23 aprile il segretario nazionale del Pd, Maurizio Martina, sarà in Friuli Venezia Giulia per una serie di visite e iniziative organizzate dal Pd Fvg in vista delle elezioni regionali. Alle 15 a Trieste, sarà all’Area Science Park (Padriciano 99), su iniziativa di Francesco Russo, per incontrare, con i candidati Pd, i ricercatori e i tecnici, il presidente Sergio Paoletti, il professor Oscar Burrone del centro Icgeb e Michele Balbi della Teorema Engenering, che ha guidato alla fiera di Las Vegas le migliori startup innovative italiane.

Alle 16 Martina interverrà alla conferenza stampa organizzata nel gazebo Pd in piazza della Borsa, assieme al candidato presidente Sergio Bolzonello, il segretario regionale Salvatore Spitaleri, il segretario provinciale Giancarlo Ressani, i candidati al Consiglio regionale nel collegio di Trieste, per toccare alcuni temi della campagna elettorale e portare un saluto a militanti e simpatizzanti.

Alle 17.30 a Fiumicello, all’agriturismo Bosco Isonzo, il segretario Martina incontrerà il mondo dell’agricoltura e della filiera agricola insieme all’assessore regionale Cristiano Shaurli e ai candidati consiglieri del territorio.

Alle 18.45 a Gradisca d’Isonzo parteciperà all’incontro pubblico nel Teatro comunale “Il Pd per l’Italia e per il Fvg”, cui prenderanno parte i candidati Pd al Consiglio regionale di tutto il Fvg.