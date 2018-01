Nessun ospedale chiuso in Fvg

“In Friuli Venezia Giulia non è stato chiuso nessun ospedale, e sfido anche Di Maio a mostrarmene uno che ha smesso di funzionare”. L’assessore regionale alla Salute del Friuli Venezia Giulia Mariasandra Telesca replica alle affermazioni del candidato premier del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, oggi a Trieste. E precisa: “E’ vero che abbiamo fatto una riorganizzazione e abbiamo riformato il sistema secondo le più moderne visioni della sanità, quali ad esempio il modello organizzativo per la cronicità”.



“Quella di lanciare presunte rivelazioni è una tecnica subdola, perché – continua Telesca – fa affidamento sul fatto che, vero o falso, qualcosa rimane appiccicato ai media e s’insinua un tarlo nei cittadini. In questo caso la bufala è gigante, e spiace che un candidato alla presidenza del Consiglio si faccia imbeccare così malamente e si presti a ripetere del materiale imparaticcio”.



“Non so quale sia l’esperienza di Di Maio con il mondo della sanità, ma posso assicurargli che in Friuli Venezia Giulia i servizi e le prestazioni sono di alto livello, come peraltro certificano i più recenti report della Bocconi, il rapporto Ambrosetti, il piano nazionale esiti o il sistema bersaglio della Scuola Sant’Anna: tutti presentano la nostra sanità con un trend di miglioramento. La calcolatrice – puntualizza Telesca - è servita a garantire il mantenimento di uno standard elevato”.



“Le informazioni corrette non sono essenziali solo quando si parla con i media, ma anche quando si pianifica, per elaborare una progettualità coerente ai bisogni reali, evitando sprechi e doppioni. Questo – ha concluso l’assessore - dovrebbe essere l’obiettivo di chi vuole governare”.