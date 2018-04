“Il dato dei disoccupati in tutta la provincia di Gorizia è di 5mila 600 persone, gli occupati sono oltre 54mila, qualcuno, invece, continua a raccontare balle". Sergio Bolzonello, candidato del centrosinistra alla presidenza del Friuli Venezia Giulia, replica duramente al sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint, e a Giorgia Meloni che avrebbero parlato di 15mila disoccupati italiani nella zona. "Ormai - aggiunge Bolzonello - non c’è nessun pudore a raccontare bugie, questo però non è tollerabile soprattutto quando ci sono i numeri che raccontano una realtà ben diversa. Gli occupati, solo nell’isontino, sono passati da poco meno di 57mila del 2008 a 53mila del 2013 dopo 5 anni di governo regionale di centrodestra. Nel 2017 abbiamo invertito il trend negativo arrivando a oltre 54mila occupati e riducendo in particolare il numero degli inattivi. Questo significa che la gente ha ripreso fiducia mentre qualcuno vorrebbe continuare a raccontare paura per conquistare qualche voto".

"Ricordo inoltre al sindaco - aggiunge Bolzonello - che abbiamo attuato diversi strumenti per aiutare l’area Isontina a uscire dalla crisi innalzando dal 50 al 75%, ed estendendolo a tutte le imprese, il contributo a fondo perduto per chi assume personale. Abbiamo anche previsto anche un ulteriore bando per le grandi imprese. A questo si affianca la misura che grazie ai contratti di inserimento obbliga di assumere a tempo indeterminato una percentuale di lavoratori residenti nel Comune e in mobilità, cassa integrazione, disoccupazione o persone iscritte che percepiscono il reddito di inclusione o gli ammortizzatori sociali. Se Cisint uscisse dalla campagna elettorale permanente, probabilmente, scoprirebbe che per l’isontino è stato fatto molto e nessuno è stato lasciato da solo" conclude.