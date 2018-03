"E' un risultato straordinario: prima di iniziare a raccogliere le firme abbiamo atteso fino all'ultimo che maturassero le condizioni per l'unità della sinistra e il centrosinistra in Friuli Venezia Giulia si presenterà compatto e al completo. Viste le divisioni che stanno maturando a destra con le decisioni per la Regione prese a Roma, e l'umiliazione di Forza Italia da parte di una Lega in progressivo avvicinamento ai 5 Stelle, ammettendo gli errori commessi e raccontando a testa alta i risultati ottenuti possiamo recuperare lo svantaggio e ribaltare le previsioni. Se sapremo tornare in mezzo alle persone che lavorano e ricominciare ad ascoltare, il centrosinistra in Friuli Venezia Giulia può anche tornare a vincere".

Lo ha dichiarato Giulio Lauri, Presidente di OPEN FVG, dopo avere partecipato oggi a Udine alla consegna delle liste della nuova lista OPEN - SINISTRA FVG in tutte e cinque le circoscrizioni elettorali insieme a Furio Honsell, Alessio Gratton e a un nutrito gruppo di generosi volontari che hanno lavorato fino all'ultimo per completare la raccolta delle firme e dei certificati elettorali in Carnia. In tutto la lista, che presenta candidati per tutti e 49 i seggi a disposizone, e che sostiene Sergio Bolzonello per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale assieme al PD, ai Cittadini e alla Slovenska Skupnost, ha presentato oggi a Udine 6277 firme certificate, quindi in tutto circa 1500 firme in più di quelle necessarie.

"Ringraziamo tutti i nostri attivisti volontari, gli amministratori, gli autentificatori del Partito Democratico e dei Cittadini che ci hanno aiutato ma sopprattutto gli elettori che hanno voluto sostenere con la loro firma l'utilità della presenza di OPEN nella competizione elettorale: è soprattutto grazie a loro che in Friuli Venezia Giulia la sinistra si presenterà unita in una sola lista e in coalizione con il centrosinistra. Consideriamo quello della Lombardia un errore e abbiamo fatto un passo in più di quello fatto da Zingaretti in Lazio perché ci presenteremo in una lista unica. Senza affiliazioni nazionali ma con un profilo di rete civica che nasce dal basso, perché la lista è composta sì da diversi amministratori dei Comuni di tutta la regione, ma soprattutto da molti cittadini impegnati nella società civile, nel mondo del lavoro e nelle professioni."