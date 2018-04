Open Sinistra Fvg ha presentato i suoi candidati e le sue candidate della circoscrizione di Gorizia. Alessio Gratton, Loredana Panariti, Igor Komel, Marapia Grani e Jan Gergolet hanno parlato della necessità di mettere in rete le esperienze civiche di sinistra della regione e di unire la sinistra per portare avanti con forza l’idea di una regione aperta e solidale capace di valorizzare le differenze e di non lasciare nessuno indietro. Hanno ribadito la centralità della partecipazione e del confronto nel definire le politiche regionali puntando l’attenzione su lavoro, ambiente, cultura e diritti umani.

Il lavoro stabile e di qualità deve continuare a essere al centro dell’iniziativa politica e amministrativa, mantenendo il ruolo fondamentale del governo pubblico del mercato del lavoro. L’intervento pubblico è di fondamentale importanza sia perché è più attento alle situazioni di fragilità, sia perché capace di mettere a sistema il lavoro con la formazione, l’istruzione e la ricerca.

Il territorio isontino deve riuscire a valorizzare i suoi elementi distintivi, il fermento culturale che lo caratterizza e deve ridiventare centro di investimento per un sistema produttivo sostenibile e rispettoso dell’ambiente. Non saranno i muri che tanti, troppi, vogliono erigere a dare risposte ai tanti e alle tante che chiedono riscontri positivi alle loro difficoltà ed è solo riconoscendo l’umanità di tutte le persone che si può consolidare una Regione in cui sia bello crescere e vivere.

Il programma di Open, che i candidati invitano tutti a leggere e commentare sul sito www.opensinistrafvg.it è stato scritto con il contributo di tanti e di tante che vogliono mantenere uno spazio di sinistra nella regione Friuli Venezia Giulia.