“Faremo un’opposizione ferma sui temi, intransigente rispetto agli arretramenti in tema di solidarietà e lavoro, aperta a ogni iniziativa a tutela della Specialità e Autonomia del Friuli Venezia Giulia”. Lo afferma il segretario regionale del Pd Fvg, Salvatore Spitaleri, al termine della prima riunione del neo gruppo consiliare del Pd, riunitosi oggi a Trieste.



“Sergio Bolzonello – afferma Spitaleri - ha accettato la designazione unanime a capogruppo. Ho espresso vivo apprezzamento per il ruolo che potrà svolgere, favorendo la collaborazione dell’intera coalizione e la costruzione di un’opposizione ampia e plurale in Consiglio”,



“Secondo quanto concordato – aggiunge il segretario democratico - anche il consigliere eletto dalla Slovenska Skupnost Igor Gabrovec farà parte del gruppo del Pd in Consiglio regionale”.