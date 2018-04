“Savino dopo la figuraccia di Forza Italia alle politiche e nella scelta del candidato alle regionali manda segnali di vita, peccato continui a dimostrare di non essere credibile”. Renzo Mazzer e Nicola Conficoni, esponenti del Partito Democratico, replicano alla nota dell’onorevole Sandra Savino di Forza Italia, in merito all’ospedale di Pordenone specificando che: “Fa piacere che Savino parli di numeri - spiega Mazzer, all’epoca vicesindaco - numeri che conosceva solo lei visto che avevano imposto la firma di un accordo di programma durante la campagna elettorale del 2013, dopo 5 anni di attività della Giunta guidata da Renzo Tondo e pretendevano che il Comune lo firmasse nel pieno di strumentalizzazioni da campagna elettorale. Non avevano presentato un piano economico, un progetto ed una spiegazione di come il cantiere avrebbe impattato nell’area, le amministrazioni richiedono serietà e professionalità non promesse elettorali”.

“L’attuale Giunta - evidenzia il capogruppo in Comune, Conficoni - non solo ha reso concrete le risorse, ma ha anche sbloccato il cantiere e fatto partire i lavori, basterebbe consultare il cronoprogramma per capire che si sta procedendo secondo previsioni. Savino non sa che la scelta di cambiare il progetto è stata presa anche grazie ad un consiglio comunale a porte aperte durante il quale la città ha scelto e la Giunta si è adeguata alla volontà popolare”.

“Ad aspettare il centrodestra - evidenziano i due esponenti Dem - saremmo ancora alle carte come nel Veneto, ed in particolare a Padova, tanto amato da Fedriga. Oggi a Pordenone sono arrivati poco meno di 200 milioni, quasi 50 in più, di investimenti che copriranno tutte le spese. Per quanto riguarda la tecnologia l’ospedale è già ben dotato grazie agli investimenti fatti in cinque anni e che auspichiamo anche nei prossimi 5 anni al fine di garantire sempre un servizio di primo piano” conclude.