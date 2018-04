Lunedì 16 aprile il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni sarà in Friuli Venezia Giulia, a Udine, per un incontro pubblico con il candidato alla presidenza della Regione per la coalizione di centrosinistra, Sergio Bolzonello. L’appuntamento è al Teatro Palamostre (piazzala Paolo Diacono 21) alle ore 18. A moderare il dialogo tra il presidente Gentiloni e Sergio Bolzonello, il giornalista Cristiano Degano.

Secondo il segretario regionale del Pd Fvg Salvatore Spitaleri “alle urla sguaiate degli estremisti e all’improvvisazione noi contrapponiamo la serietà e le competenza del presidente Gentiloni. La sua presenza è il migliore incentivo che potevamo avere in questa campagna elettorale. Paolo Gentiloni è riconosciuto nel Paese come un uomo di governo che sa lavorare per una squadra, con una squadra e in una squadra: nessun egocentrismo fascioleghista o pentastellato, ma la capacità di affrontare, con competenza, giorno per giorno, i problemi dei cittadini, condividere le loro speranza, ricucire ferite e smagliature di chi più fa fatica. Sono le stesse caratteristiche che riconosciamo in Sergio Bolzonello e che proponiamo ai cittadini del Fvg per la guida della Regione”.