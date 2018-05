"In questa campagna elettorale abbiamo avuto la presunzione di sottolineare come alla nostra città fosse mancata la Politica e, quindi, a noi fosse toccato il compito di ridare dignità strategica alla campagna elettorale stessa, riproponendo la Politica, la buona Politica, come strumento fondamentale della società civile", commenta Andrea Valcic, candidato alle comunale per il Patto per Udine, in vista del ballottaggio del 13 maggio tra Fontanini e Martines. "Non possiamo quindi non usare un metro politico anche affrontando i temi più specifici, come abbiamo fatto or ora, della città inquadrandoli in una visione complessiva di quanto oggi sta accadendo in Friuli e in Regione. Ridefinire il ruolo di Udine, capitale del Friuli, nel precario equilibrio regionale appare oggi perlomeno difficile e problematico, nel momento in cui la maggioranza uscita dal voto del 29 aprile, sin dalle sue prime dichiarazioni, si muove nella logica di subalternità al Veneto e l’opposizione ha, come unica aspirazione, divenire il retroporto di Trieste".

"Dispiace quindi vedere forze politiche, nate all’insegna del federalismo democratico, volgere oggi il proprio pensiero ad uno statalismo centralista. Preoccupa che tale orientamento porti a una progressiva perdita del concetto di specialità in nome di aggregazioni territoriali più vaste, con le inevitabili perdite decisionali e di governo territoriale", continua Valcic. "Con queste convinzioni riteniamo che Udine, il suo futuro, siano assicurati solo da ribadire la validità della nostra specialità, dalla forza del suo consiglio regionale, in cui la presenza del Patto per l’Autonomia rappresenta l’unica certezza per la difesa delle minoranze che compongono la Regione stessa, per il loro futuro in Europa, in un’Europa dei Popoli. Pensiamo che fare anche un’analisi politica di quanto sta accadendo oggi nelle scelte che ogni singolo raggruppamento ha voluto compiere, sia nostro compito e sia anche questo il giudizio affidato ai nostri elettori ma in generale a tutti i cittadini udinesi", conclude Valcic.