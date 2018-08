“Alla Camera proporremo la cancellazione del blocco di questi progetti, ascoltando proprio le proteste trasversali di amministratori locali messi in difficoltà da un provvedimento assurdo, frutto di superficialità e ignoranza amministrativa, se non di dolo premeditato". Lo ha affermato la deputata del Pd Debora Serracchiani, a proposito del blocco del bando delle periferie, contenuto nel decreto Milleproroghe, auspicando che "i deputati abbiano la forza di votare pensando ai loro territori e non ai diktat dei partiti".

"In particolare in Friuli Venezia Giulia - ha precisato Serracchiani - dove sono stata eletta e dove sono stati bloccati interventi come quelli nei quattro capoluoghi, spero che i deputati assieme al presidente della Regione che ha un ruolo nazionale, vorranno rivendicare le risorse scippate. Perché certo i soldi dello Stato non possono essere sostituiti da risorse regionali".

Serracchiani ha spiegato che "Trieste perde un’occasione storica per riqualificare il quartiere di Rozzol-Melara su cui ormai da anni gli amministratori si erano impegnati con migliaia di cittadini; stessa situazione per Udine, Gorizia e Pordenone dove in alcuni casi le nuove amministrazioni di centro-destra si erano intestati i progetti presentati e fatti finanziare dai predecessori. Almeno oggi - ha concluso - non ci sono dubbi su chi si prende il merito del blocco dei fondi: 5 Stelle e della Lega”.