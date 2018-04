“I risultati che arrivano dal Molise non lasciano spazio a interpretazioni”. È il commento dell'onorevole Guido Germano Pettarin (Fi) alla luce dei risultati delle elezioni regionali tenutesi ieri, domenica 22 aprile, in Molise. “Gli elettori hanno premiato il centrodestra unito e, al suo interno, hanno scelto la proposta politica di Forza Italia, che si è imposto come primo partito della coalizione e che, insieme alle due liste civiche di riferimento, ha sfiorato complessivamente il 25%. È impensabile, alla luce di questi dati e di quelli che con grande fiducia ci aspettiamo escano domenica prossima dalle urne del Friuli Venezia Giulia, che la formazione di governo sulla quale si sta lavorando a Roma non veda il coinvolgimento di Forza Italia». Una vittoria, quella incassata in Molise, che per Pettarin è stata propiziata in modo determinante dalla presenza sul territorio del presidente Silvio Berlusconi. “Quando scende in campo, la vittoria è sempre vicina. I risultati del Molise aprono la strada alla importantissima affermazione del centrodestra anche in Fvg. Senza Forza Italia il centrodestra non esiste e non vince”.