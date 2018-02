Front Furlan, sia alla Camera sia al Senato, Ora-Rispetto per tutti gli animali, che si era presentata soltanto alla Camera, e Destre Unite Aemn, presentata al Senato non sono state ammesse alla tornata elettorale del 4 marzo. Ieri sera, dopo ore sdi consultazione, la Corte d'Appello ha stabilito che le tre liste non saranno ammesse per irregolarità nella composizione. Saranno quindi 22 per la Camera e 20 per il Senato le liste ammesse alle elezioni per la nostra regione.