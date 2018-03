“Il polo intermodale di Trieste Airport è il simbolo più adeguato a rappresentare lo spirito con cui abbiamo affrontato le sfide nella nostra regione: con pragmatismo, obiettivi chiari e senza perdere tempo perché ne avevamo tanto da recuperare”. Lo ha affermato oggi a Ronchi dei Legionari (Gorizia) la presidente del Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani, in occasione dell’inaugurazione del polo intermodale dell’aeroporto del Friuli Venezia Giulia, i cui lavori sono iniziati poco più di un anno fa, il 23 gennaio del 2017.

“Abbiamo fatto presto e bene - ha spiegato Serracchiani - per offrire alla comunità regionale uno strumento che non solo fornirà servizi efficienti ai passeggeri ma sarà anche un valore aggiunto per il tessuto socioeconomico. Dopo anni grigi in cui ha galleggiato alla deriva, l'aeroporto smette di essere una voce in perdita sul bilancio della Regione, e si prepara a un grande rilancio".

Per Serracchiani "oggi tutta l'infrastruttura aeroportuale si presenta come un nodo di servizi competitivo e, dato per nulla secondario, bello anche nell'aspetto. Una rivoluzione - ha concluso - per chi era abituato ai vecchi ambienti di Ronchi".

Per l'assessore regionale alle Finanze Francesco Peroni "il rilancio dell’aeroporto, oggi plasticamente visibile nel polo intermodale appena inaugurato, si inserisce in una più ampia azione di risanamento del sistema delle partecipazioni societarie regionali, condotto in questi anni di governo. Non ci siamo adeguati agli slogan di moda, ma abbiamo dimostrato con grande concretezza e duro lavoro che, tolto qualche ramo secco, il patrimonio regionale delle società pubbliche può ancora svolgere, se opportunamente calato nel mercato odierno, un'importante missione di sviluppo e di crescita del nostro territorio".