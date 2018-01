Popolarità dei governatori: trionfa Debora Serracchiani

La presidente del Fvg Debora Serracchiani, è il governatore più popolare d'Italia. Ad affermarlo il Regional Popularity Index di Demoskopika, che misura periodicamente la popolarità su web e social dei presidenti delle Regioni. Cinque i canali Social presi in considerazione: youtube, facebook, twitter, instagram e google.

Sul podio anche Marcello Pittella (Basilicata) e Luca Zaia (Veneto), mentre maglia nera a Sergio Chiamparino (Piemonte). È quanto emerge dal per

Circa 5 milioni di pagine indicizzate, poco meno di 3 milioni di follower suiprincipali siti di networking, quasi 42 mila risultati conteggiati su youtube. Sono questi i numeri generati

dai governatori delle regioni italiane alla base del Regional Popularity Index di Demoskopika per il 2017. Tre i presi denti sul podio per popolarità complessiva misurata dal sistema di

rating di Demoskopika: Debora Serracchiani, Marcello Pittella e Luca Zaia.

"I social media– commenta il presidente di Demoskopika, Raffaele Rio -sono sempre più protagonisti della scena mediatica nelle “cose” della politica. La millennial generation, rappresentata in Italia da uno "zoccolo duro" di circa 15 milioni di persone, condiziona fortemente il “mercato delle opinioni” attraverso un uso quotidiano di internet e, in particolare, dei siti di social networking.

In questa direzione, i politici, anche quelli più tradizionalisti e ortodossi, hanno,loro malgrado, ceduto alle ossessionanti lusinghe della like democracy. È diffusa consapevolezza

– continua Raffaele Rio - che il numero di follower ottenuti sia direttamente proporzionale alla popolarità reale e, in un certo qual modo, a incrementare le possibilità di un maggiore consenso politico ed elettorale. In altri termini, la quantità di interazioni rappresenta, nella consapevolezza principalmente dei “cercatori di consenso”, un efficace sistema di misurazione di successo e di apprezzamento. La vittoria di Donald Trump - conclude il presidente di Demoskopika- ne rappresenta una evidente e significativa case history".



Debora Serracchiani (Friuli Venezia Giulia) risulta, in assoluto, la più popolare tra tutti i suoi colleghi delle altre realtà territoriali dimostrando di possedere, più di tutti, una maggiore popolarità su web e social. Per lei il Regional Popularity Index ha raggiunto il valore massimo ottenuto, ossia 124,6, su cui pesano significativamente i posizionamenti ottenuti dalla governatrice del Friuli Venezia Giulia al vertice delle classifiche parziali di tre dei cinque canali osservati. Spiccano, nel dettaglio, al momento della rilevazione, gli oltre 193 mila like sulla sua pagina di facebook, i 291 mila follower di twitter e ben 353 mila pagine indicizzate su google.