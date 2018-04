La proposta ha un sapore decisamente keynesiano, ovvero assomiglia alla ricetta proposta dall’economista John Maynard Keynes per risolvere la crisi del ’29 e che, adottata da Franklin Delano Roosevelt dal 1933, portò gli Usa fuori dalle secche della Grande depressione. A farla è Massimiliano Pozzo, ex enfant prodige del Pd che al momento della rottura con il Renzismo (e Serracchiani) ha sbattuto la porta Dem per aderire a Mdp, formazione che per le elezioni regionali ha aderito a Open Sinistra Fvg a sostegno di Sergio Bolzonello.

Il primo dei punti sui quali Pozzo - il cui slogan è “esserci è un dovere” - intende impegnarsi, infatti, riguarda il “forte rilancio degli investimenti pubblici regionali per la crescita e l’occupazione, con un piano straordinario di medie e piccole opere per la riqualificazione delle aree urbane, delle scuole, degli ospedali e per la manutenzione del territorio, con massima attenzione all’ambiente”.

Gli altri punti specifici della campagna di Pozzo riguardano il contrasto alla precarietà del lavoro con misure di incentivi regionali solo per rapporti di lavoro a tempo indeterminato, il sostegno al reddito delle famiglie e delle persone in difficoltà, con misure chiare, meno burocratiche e incisive, il ‘no’ alla privatizzazione della sanità e la difesa di quella pubblica (da integrare con i servizi sociali) e il miglioramento di formazione, istruzione e università quali canali fondamentali per far crescere la Regione Friuli-Venezia Giulia, che “deve restare Speciale”.