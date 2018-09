“Nella scala delle priorità, la sicurezza dei bambini e ragazzi all’interno delle nostre scuole, è a uno dei primissimi posti. Il rischio sismico non è una condizione astratta che si presta solo a ragionamenti teorici ma è un rischio reale. La storia del nostro Paese, e in particolare di alcune regioni come il Friuli Venezia Giulia, tristemente lo dimostrano”. Lo afferma, in una nota, Roberto Novelli, deputato di Forza Italia.

“Non può essere considerato un Paese civile quello che affida al caso la sicurezza dei suoi figli mentre frequentano le scuole. La nostra regione, evoluta e attenta su molti aspetti della politica che attiene alla sicurezza dei sui cittadini, è ancora arretrata per quanto riguarda la messa in sicurezza antisismica delle Scuole.Non è tollerabile che il 60,5% delle nostre scuole sia a rischio sismico. Come è possibile che su 1287 scuole della mia regione, ben 112 edifici abbiano un rischio sismico elevato? Le famiglie che affidano i loro figli a queste scuole, sono consapevoli che se si dovesse verificare un terremoto come quello che abbiamo già sperimentato nel 1976, quelle strutture potrebbero non reggere? Come è possibile inoltre che i dirigenti scolastici siano privi di strumenti per rendere antisismici gli edifici e che al tempo stesso ricadano su di loro le responsabilità? Quella della sicurezza degli edifici scolastici è una priorità nazionale, da affrontare al più presto".

"Questo governo - spiega ancora Novelli - non sembra invece intenzionato a occuparsene con la dovuta attenzione, evidentemente troppo impegnato su altri temi di natura assistenzialista come il reddito di cittadinanza. Forza Italia farà una battaglia in sede di discussione della prossima legge di bilancio inserendo degli emendamenti specifici e corposi rivolti alla messa in sicurezza delle scuole. Le regioni non possono essere lasciate sole, soprattutto quelle in cui la storia ha già dimostrato che il terremoto non è solo un ipotesi di scuola”, conclude.