Inizia da Pordenone la road map di Progetto Fvg per Una Regione Speciale che proseguirà l’11 ottobre a Udine, il 18 a Tolmezzo, il 25 a Gorizia e si chiuderà il 31 ottobre a Trieste. Venerdì, infatti, nella sala consiliare della Provincia alle 19 il gruppo regionale con l’assessore Sergio Bini e i componenti del coordinamento regionale discuteranno su “Una nuova politica per una Pordenone 4.0”. Parteciperanno Alessandro da Re, coordinatore cittadino, Mauro Di Bert, capogruppo di progetto Fvg in consiglio regionale, Christian Vaccher, consigliere regionale, Emanuele Zanon e Marco Pottino, membri del coordinamento regionale, Ferruccio Saro, coordinatore regionale del partito e anche Giuseppe Sibau di Autonomia Responsabile.

Saranno le idee al centro della dibattito, come il rilancio del sistema imprenditoriale provinciale, la riforma sanitaria con al centro l’ospedale di Pordenone e la collocazione del CRO come eccellenza a livello nazionale (“vogliamo valorizzare l’attuale azienda sanitaria senza che venga scorporata”), la riforma degli enti locali con la costruzione di un nuovo modello decentrato anche per salvaguardare interessi come quelli del territorio pordenonese. che prevede la creazione di un area vasta.

Progetto Fvg per una Regione Speciale continua dunque il proprio percorso di strutturazione che troverà la massima sintesi con il congresso regionale che si celebrerà entro dicembre, per prepararsi alle prossime scadenze elettorali che vedranno il rinnovo di oltre 120 Comuni in Fvg, dove Progetto Fvg presenterà simbolo e liste in ogni comune. La mission principale è il coinvolgimento delle innumerevoli realtà civiche del Fvg, nell’ottica di costruzione di un’area moderata capace di governare, proporre soluzioni, per un rilancio regionale e una svolta sui temi cruciali.

Obiettivo del movimento è quello di essere inclusivo, ma allo stesso tempo capace di guardare al rinnovamento della classe politica regionale che passa attraverso la valorizzazione di nuove figure del “fare”, amministratori, rappresentanti delle associazioni, imprenditori e professionisti, che siano capaci di raccogliere le esigenze dei cittadini e di tradurle in progetti concreti. Progetto Fvg vuole inoltre favorire l’aggregazione con le realtà civiche già presenti al fine di poter diventare progressivamente un contenitore di riferimento a livello regionale delle stesse.

“Pordenone - spiega Alessandro Da Re - rappresenta una priorità ed una grande sfida politica per Progetto Fvg: è forse l’area che ha sofferto di più la sciagurata abolizione delle province e che nel contempo raccoglie al suo interno tante eccellenze. Si tratta ora di trovare – senza vuoti campanilismi - una nuova e moderna forma di valorizzazione di questo tessuto economico e sociale e di rispondere alle esigenze concrete di questi territori, e soprattutto di contribuire alla formazione di una nuova classe dirigente che ben la rappresenti: una Pordenone 4.0, insomma, che contribuisca in modo determinante alla rinascita del Friuli Venezia Giulia.”