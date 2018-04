“E’ ora di finirla con le scorrettezze! Non si possono usare le istituzioni per farsi campagna elettorale”, tuona Enrico Bertossi, candidato sindaco di Udine. “Il caso scoppia dopo l’annuncio della presentazione dell'ennesimo libro a Palazzo Belgrado, sede della Provincia di Udine, con la partecipazione del presidente uscente, Pietro Fontanini, che non si è dimesso dopo la candidatura ufficiale a sindaco del capoluogo udinese. In questi ultimi mesi abbiamo assistito a una miriade di convegni, presentazioni di libri, mostre e altro, dal vago sapore elettorale. Anche l'utilizzo, probabilmente gratuito, del salone della Provincia per queste manifestazioni, durante le quali vengono anche regalati i volumi a spese dell’amministrazione provinciale, sembra essere una pratica finalizzata all’acquisizione di consenso. Ora, il prossimo 11 aprile è annunciata la presentazione di altro libro, ma questa volta con tanto di confronto elettorale ancorché limitato ai soli Martines e Fontanini”.

Il candidato sindaco Enrico Bertossi non ci sta e chiede maggiore correttezza: “Non è ammissibile che un candidato alle elezioni comunali di Udine continui a percepire l’onorario di Presidente della Provincia, ente ormai svuotato di ogni competenza, utilizzando la carica solo per farsi campagna elettorale. Ho chiesto al Corecom di appurare se questo confronto elettorale che lo vede protagonista rientra nei corretti termini della comunicazione istituzionale elettorale”.

Ma Bertossi ne ha anche per l’amministrazione comunale di Udine: “Sforna in continuazione comunicati sulle iniziative organizzate sul territorio, mentre, secondo la delibera del Corecom del 14 marzo scorso ‘alle Pubbliche Amministrazioni, è fatto divieto di svolgere attività di comunicazione ed informazione istituzionale, a meno che non risultino indispensabili e siano effettuate in forma strettamente impersonale’. C’è stato anche il caso di una mail di una dipendente dell’Uti Friuli centrale, inviata dalla casella di servizio ad altri colleghi, in cui si invitava a firmare per alcune liste a sostegno di Martines. Spero la si finisca con questo uso improprio delle istituzioni” conclude Bertossi.