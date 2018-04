E’ partito da Redipuglia il tour regionale del leader del Carroccio Matteo Salvini. Una visita iniziata di primo mattino, poco prima delle nove, con un caffè assieme a elettori e sostenitori. Quindi la visita al Sacrario Militare, accompagnato dai simpatizzanti, oltre che dal candidato della Lega Massimiliano Fedriga, dall’ex sindaco di Fogliano, Antonio Calligaris, ora candidato al consiglio regionale, e dal direttore del Sacrario, il tenente colonnello Norbert Zorzitto. Poco più di mezz’ora per visitare il monumento e, con un mazzo di fiori, rendere omaggio ai caduti.

Quindi, dopo aver incontrato anche il candidato sindaco per Fogliano, Cristiana Pisano, sostenuta dalla lista civica Uniti per il paese e Lega, il leader leghista è stato accompagnato anche al Cimitero Austroungarico: proprio Calligaris sottolinea che è la prima volta che un leader politico nazionale si reca, giustamente, a rendere omaggio anche ai caduti in divisa austroungarica. "Ho spiegato a Matteo Salvini che per la nostra gente quel gesto sarebbe stato particolarmente importante”, ricorda Calligaris, “anche perché i bisnonni di molti di noi hanno combattuto per l'impero austroungarico sul fronte orientale, vista la particolare e complessa storia della nostra terra”.

“Sicurezza da riportare, una riforma che ha moltiplicato le poltrone da azzerare” ha sottolineato Salvini, “sarà una buona giornata per udinesi, pordenonesi, goriziani e triestini. Poi vedremo se le regionali aiuteranno anche la formazione di un governo nazionale, ma quello che mi interessa ora è il Friuli Venezia Giulia, quanto accade a Roma ce ne occupiamo noi”.

Sacrario che rimane ancora sotto i riflettori delle polemiche, specialmente dopo la distribuzione dei ‘santini’ elettorali dell’ex sindaco Calligaris che, come sfondo, riportano proprio il monumento nazionale, settimane fa oggetto di discussione per le vicende del rapper udinese Justin Owusu e per la promozione elettorale di Casapound.

“Il Sacrario militare di Redipuglia è un monumento” replica il dem Diego Moretti, “una cosa è andare a rendere omaggio ai caduti e portare un mazzo di fiori, come hanno fatto in molti. Un altro è utilizzarlo per fini politici, e questo è inaccettabile. Tempo fa avevo espresso la mia contrarietà al rapper e a Casapound che ci aveva girato il proprio spot elettorale” prosegue Moretti, “e la stessa contrarietà la esprimo verso il candidato Calligaris che ha voluto utilizzare il monumento per i suoi scopi elettorali”.

“Non ho nulla da dire sulla visita di Salvini”, conclude il dem, “se invece diventa luogo di comizio ciò non va bene”.