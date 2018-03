“Non parteciperemo ad alcuna campagna elettorale”. E’ in sintesi il contenuto della lettera molto dura scritta dal Meetup del Friuli collinare ai cittadini, dando sfogo a una protesta senza precedenti dopo il risultato delle regionarie. La nomina di Alessandro Fraleoni Morgera a candidato presidente del Fvg per il Movimento 5 Stelle, decisa a inizio marzo dopo che l’avvocato Fabrizio Luches era stato escluso dalla votazione, aveva fin dall’inizio provocato molti mugugni. Anche perché Luches, molto conosciuto e attivo sul territorio, era sostenuto da parecchi Meetup. L’escluso si era poi auto sospeso dalla segreteria consiliare del M5S e così aveva fatto poco dopo, in segno di dissenso, Matteo Muser, consigliere comunale del Movimento a Tolmezzo, scrivendo chiaro e tondo che Fraleoni era per molti aderenti un perfetto sconosciuto.

Le polemiche sembravano rientrate, ma si trattava di fuoco che covava sotto la cenere. Il Meetup Friuli Collinare ha diramato un comunicato dove punta il dito sullo stravolgimento delle norme e dei metodi usati dal M5S fino al 2016, fondati sulla partecipazione democratica, stigmatizzando il fatto che le nuove norme rimettono ogni decisione nelle mani dello staff nazionale, del capo politico, ovvero Luigi Di Maio e di referenti territoriali mai ufficializzati.

Tutto ciò ha comportato, si legge nel comunicato, l’esclusione antidemocratica dell’avvocato Luches sulla base di una norma che non si rinviene in alcun regolamento e tale esclusione ha di fatto condizionato la competizione lasciando in corsa un unico candidato.

Gli attivisti del Meetup Friuli Collinare hanno perciò deciso di non allinearsi e continuando a ispirarsi ai principi originari e fondanti del Movimento 5 stelle si asterranno dal sostegno verso i candidati e le iniziative regionali, frutto del nuovo corso.