La riforma della sanità è uno degli argomenti al centro dell’agenda politica regionale. E il governatore Massimiliano Fedriga e il suo vice, Riccardo Riccardi, vogliono illustrarlo ai cittadini. Per questo, i due massimi esponenti della Giunta Fvg hanno annunciato una diretta Facebook, per poter spiegare direttamente quanto cambierà.

La decisione ha provocato immediate polemiche, guidate dall’Ordine dei giornalisti Fvg e dall’Assostampa regionale. “Da mesi è in atto nel nostro Paese un attacco all’informazione, al dovere dei giornalisti di informare che è poi anche il diritto dei cittadini a essere informati”, attaccano Cristiano Degano, presidente dell’Ordine dei giornalisti Fvg, e Carlo Muscatello, presidente dell’Assostampa Fvg.

“Segnali in questo senso arrivano purtroppo anche nel Friuli Venezia Giulia. Ieri, nelle redazioni delle testate regionali, è arrivato per esempio l'annuncio di una diretta Facebook del governatore Massimiliano Fedriga e del suo vice con delega alla Salute Riccardo Riccardi, sul tema della riforma del sistema sanitario regionale. Ciò conferma purtroppo l'atteggiamento sempre più frequente di alcuni rappresentanti politici. Le conferenze stampa, nelle quali i giornalisti hanno la possibilità di fare delle domande, sono sostituite da ‘dichiarazioni alla stampa’, dove non c'è alcuna possibilità di rivolgere domande, talvolta anche scomode. O, ancora meglio, da ‘dirette Facebook’ dove non c'è neppure il contatto diretto con gli ‘operatori dell'informazione’, invitati a seguire la trasmissione e a riportare semplicemente quanto preconfezionato dai protagonisti della diretta. Si chiama disintermediazione”.

“Non vogliamo con questo certo contrastare le nuove tecnologie o negare l'importante ruolo che hanno oggi i social nella comunicazione”, concludono Degano e Muscatello. “Ben vengano allora anche le dirette Facebook, ma delle conferenze stampa. Dirette nelle quali tutti possano seguire non solo le dichiarazioni degli esponenti politici ma anche le domande dei colleghi con le relative risposte. Non è una questione di difesa corporativa ma di democrazia”.

All’attacco della categoria, oggi Fedriga replica proprio con un post su Facebook: “Scopro che l’Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia grida alla scandalo perché farò una diretta Facebook. Il motivo dello scandalo è che voglio parlare direttamente ai cittadini senza la loro intermediazione. Oltre al fatto che faccio interviste, mando comunicati, rispondo regolarmente alle domande di tutti, mi interrogo quale sia la vergogna se un rappresentante dei cittadini vuole parlare direttamente loro. Lascio a voi ogni commento. Giovedì 11 ottobre, alle 16, farò la diretta insieme al vicepresidente Riccardi per chi vuole seguirmi”.

Al primo post, il Governatore aggiunge: "Non accetto intimidazioni. L’Ordine dei Giornalisti e Assostampa Fvg scrivono che starei facendo un attacco all’informazione perché ho deciso di fare una diretta Facebook con i cittadini. Non solo. Scrivono letteralmente: Non è una questione di difesa corporativa ma di democrazia. Insomma sarei un pericoloso antidemocratico perché voglio fare una diretta Facebook. Avete capito bene, non è uno scherzo di cattivo gusto!!! Spero che i tanti giornalisti seri che conosco si facciano sentire, perché screditare così una categoria da chi invece dovrebbe rappresentarla è fortemente sbagliato".