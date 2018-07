Indennità di maggiorazione non dovute nel mirino della consigliera comunale di Prata, Elisa Barbuto, che chiede alla Giunta Fedriga d'intervenire. "Appena raggiunta la Sala Consiliare di Trieste, il neo governatore leghista Massimiliano Fedriga ha mantenuto le promesse fate agli elettori. La sua Giunta ha sfornato una delibera che taglia di oltre un milione di euro la spesa sul fronte dell’accoglienza, destinando una somma di 50mila euro per il rientro assistito in patria dei migranti residenti nella sua regione. I suoi assessori hanno, inoltre, annunciato ulteriori interventi destinati a sospendere le spese programmate per accoglienza e integrazione dei nuovi arrivati. Detto e fatto: Prima i friulani”, spiega Barbuto.

"Tra gli 1.2 milioni di friulani evidentemente, però, qualcuno è più friulano di altri? Perché Fedriga potrebbe recuperare 3 milioni di euro da chi ha amministrato e ancora amministra i Comuni della Regione, che ha percepito indennità di maggiorazione non dovute (DGR 1193 del 2008). Il Consiglio regionale, sotto la guida di Debora Serracchiani, aveva votato a favore della L.R. 15 del 4 agosto 2014 – assestamento di bilancio – che bloccava l’erogazione delle maggiorazioni agli amministratori locali in pensione, ma non li obbligava a restituire il pregresso che avevano illegittimamente percepito fino a prima del 4 agosto 2014", spiega ancora la consigliera.

"La DGR 1193 del 24 giugno 2011 prevede, infatti, che gli amministratori degli enti locali, oltre allo stipendio, percepiscano un’indennità di carica nel caso in cui l'impegno assunto riduca il loro reddito rispetto a quanto guadagnato con il lavoro precedente. L’applicazione di questa maggiorazione richiede, dunque, il concreto esercizio di un’attività lavorativa. Ma un amministratore in pensione non subisce alcuna perdita economica, non ha quindi alcun diritto per chiedere la maggiorazione. Molti amministratori locali in Friuli Venezia Giulia hanno, però, - stando alla lettera della Legge - indebitamente beneficiato di questo bonus”.

"La Sezione di controllo della regione della Corte dei Conti, interpellata sulla questione, ha dichiarato illegittima l’erogazione per quanti sono titolari solo di pensione. Il Consiglio regionale ha deciso così di sanare la stortura, ma solo un pochino e con grande cautela: ha stabilito che gli amministratori in pensione non abbiano alcun diritto alla maggiorazione, ma che chi ha beneficiato del bonus prima dell’entrata in vigore della L.R. 15 del 4 agosto 2014 non debba restituire quanto già percepito", prosegue Barbuto.

“L’applicazione di questa legge regionale configura una violazione del principio di uguaglianza sancito all’articolo 3 della Costituzione, perché ai pensionati comuni non è consentito trattenere i lievi incrementi della pensione erroneamente già erogati loro dall’Inps, mentre i pensionati titolari d’incarichi amministrativi locali e ancora in carica possono trattenere la maggiorazione all’indennità di funzione già percepita” afferma l'onorevole Massimo Artini di Alternativa Libera.

“C’è chi parla di diritto acquisito, ma qui siamo di fronte a un odioso e immotivato privilegio che ha causato milioni di euro di perdite alle casse degli enti locali” spiega ancora Barbuto che chiede al nuovo governatore di occuparsi del problema e recuperare gli importi dell’ultimo quinquennio ingiustamente erogati. “Con questa azione Fedriga che, nel frattempo si è dedicato a tutt’altro, potrebbe recuperare 3 milioni di euro. Lo farà? Prima i friulani ha promesso in campagna elettorale. Però tutti”.