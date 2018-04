"Spero di tornare a Codroipo, mangiare e bere qualcosa di buono, io da presidente del Consiglio e Fedriga da presidente della Regione. Votando Lega domenica saremo un segnale a tutta l'Europa".

Così il leader della Lega Matteo Salvini ha concluso in serata, davanti a 500 persone, il comizio che ha concluso nel capoluogo del Medio Friuli la giornata passata in regione che era iniziata questa mattina a Trieste.



Il candidato alla presidenza della Regione, Massimiliano Fedriga, ha aperto gli interventi ribadendo la volontà di non fare promesse irrealizzabili, promettendo ad esempio il reddito di cittadinanza.



"Non faccio promesse stupide, so che i miei se non mantenessi le promesse fatte in campagna elettorale verrebbero a cercarmi - ha detto Fedriga-. Penso a un voto per un modello di futuro, ad esempio è mia intenzione istituire la delega per la disabilità. Inoltre confermo che gli assessori faranno solo gli assessori e quindi se non faranno bene il loro mestiere andranno a casa, non ci sarà quindi il 'paracadute' del ruolo da consigliere regionale". Fedriga ha anche detto che, in caso di vittoria, verrà tolta l'Irap alle imprese.



Il secondo intervento è stato quello del leader della Lega, Matteo Salvini, il quale ha invitato i cittadini ad andare a votare a non fare il ponte, sottolinendo che non andando a votare si rischia di dover convivere con "Cinque anni di sinistra ancora".



"Sono stufo di girare l'Italia e dire quello che mi piacerebbe fare, adesso è l'ora di entrare in azione e cominciare a lavorare. Penso a quegli imprenditori di Codroipo e non solo, che falliscono perchè hanno crediti e non debiti, voglio sburocratizzare il prima possibile. E' un mese che sto lavorando cercando di convincere altri a non litigare, a mettere da parte le polemiche. Vogliamo avere un ruolo di primo piano, non posso accettare che al governo ci vada il secondo e terzo classificato alle elezioni del 4 marzo. Sto cercando qualcuno per fare almeno un tratto di strada assieme - ha concluso Salvini -".