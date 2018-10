Il governatore Massimiliano Fedriga e il suo vice Riccardo Riccardi hanno spiegato, in una diretta Facebook durata circa mezzora, la riforma della sanità, aggiornando su quanto fatto e sui nodi del sistema ancora da risolvere.

In apertura, Fedriga ha spiegato la scelta della comunicazione social, rispondendo alle polemiche: “Sono i cittadini quelli che usano i servizi ed è per questo che volevamo rivolgerci direttamente a loro. Per la prima volta abbiamo dato un’impronta diversa, partendo dal confronto con tutte le parti in causa. Abbiamo parlato con chi la pensa come noi e con chi è contro. La salute è un diritto dei cittadini: non piantiamo una bandierina, perché stiamo parlando di persone da salvare e da curare”.

“Noi – prosegue Fedriga - facciamo informazione libera: siamo stati accusati di non volerci confrontare e rispondere alle domande. Ma abbiamo sempre risposto a tutti. Se Ordine dei giornalisti e Assostampa vogliono fare polemica strumentale, i loro associati, i giornalisti liberi, devono dire qualcosa. Forse, dietro alla loro presa di posizione, c’è la politica, come confermano i post condivisi sul profilo del presidente dell’Assostampa Fvg…”.

“L’intimidazione con noi non funziona: stiamo parlando della salute e spero che tutti abbiano la responsabilità di non usare questo tema in modo strumentale e partitico. Stiamo parlando di un diritto di tutti e non possiamo politicizzare” continua Fedriga. “Faremo degli errori e possiamo sbagliare, ma c’è onestà intellettuale nelle scelte. Riccardo ha subito attacchi vergognosi e ingiustificati. Non sapevano cosa dire sulla riforma e si sono inventati spunti pretestuosi”, prosegue il Governatore, dando quindi la parola all’assessore Riccardi.

“La richiesta di dimissioni di Spitaleri è una medaglia. Siamo stati accusati di aver detto una cosa e fatto un’altra. In realtà, abbiamo semplicemente fatto delle correzioni, frutto del confronto con le parti e della discussione in maggioranza. Ripeto un esempio che ho già fatto: avevamo un condominio abitato, senza spazio per farne uno nuovo, e dovevamo metterlo a posto, rendendolo statico mentre le persone ci vivono dentro”.

“Il primo problema del nostro sistema salute è che sta perdendo attrattività e questo significa che la qualità sta calando. Abbiamo trovato due ordini di problemi: quello della struttura ospedaliera e quello territoriale. Abbiamo quindi scelto di comporre i due aspetti assieme, dividendo la regione in tre macro-aree”, prosegue Riccardi.

“Siamo stati accusati noi per i buchi lasciati dalle precedenti gestioni”, interviene ancora Fedriga. “Ma noi abbiamo ereditato 60 milioni di euro di rosso: questo significa che chi ci ha preceduto non ha fatto programmazione, ma non ha nemmeno offerto un servizio di qualità, viste le continue lamentele delle persone. Avevamo già trovato 29milioni di euro di assestamento per altri buchi. Adesso ne scopriamo altri 60. E di certo non per causa nostra”.

“Il primo cambiamento radicale l’abbiamo fatto inserendo l’azienda Zero”, continua Riccardi. “Semplificando, abbiamo trovato un sistema a otto punte, dove ognuna faceva quello che voleva. Un esempio su tutti è quello del modulo della privacy, diverso per ogni ospedale, con la complicazione che, se da Gorizia devo andare a Udine, non ho un fascicolo elettronico, ma devo stampare tutto. L’azienda Zero concentrerà in un’unica struttura tutte le attività di staff, che adesso si ripetono otto volte. Una struttura che, ad esempio, esiste già in Veneto. Insomma, anche qui serve un coordinamento regionale. Le aziende devono dare risposte a chi non sta bene, non preoccuparsi di altro. E rispetto alla perdita di 60 milioni i numeri non sono chiari e si fatica a fare monitoraggio. Anche questo andrà migliorato”.

“Da otto aziende”, continua Fedriga, “scendiamo a sei, riducendo i costi, ma ottimizzando il sistema per dare un maggior servizio, con acquisti più veloci ed efficienti, informatizzazione e innovazione tecnologica. Non risolveremo tutto in un mese: questi sono solo i primi passaggi. Il costo della sanità è di 2,7 miliardi su un bilancio regionale di 5. Ci stiamo mettendo l’impegno per cambiare. Non siamo qui per comandare, ma per collaborare con chi opera nel settore. E alle polemiche rispondiamo con il sorriso”.

Entrando nel merito dell’organizzazione territoriale, “ci sarà un’azienda per Trieste e l’Isontino, una per Udine e una per Pordenone, oltre all’azienda zero che coordinerà tutto”, ancora Fedriga. “Rispondendo a una domanda in chat, Gorizia e Monfalcone saranno valorizzate nel sistema e non assorbite. Non saranno ospedali di periferia, perché i cittadini meritano un servizio di qualità e che funzioni. La precedente riforma aveva tolto molti diritti”.

“Per il prossimo anno la grande sfida sarà la pianificazione sanitaria: liste attesa, posti letto e servizi. La sanità è casistica”, spiega Riccardi. “Il numero di casi determina la qualità dei professionisti. Noi proponiamo l’applicazione del modello Hub - Spoke: nella stessa azienda, convivranno l’ospedale di riferimento e quelli territoriali. Il paziente, a seconda della complessità della patologia, potrà fermarsi nell’ospedale minore o andare direttamente all’Hub se il suo caso è più complicato”.

Non poteva mancare poi una riflessione sul 112: “Anche questo l’abbiamo ereditato. Risponde a procedure di carattere comunitario, imposte dallo Stato. Ma, per come è impostato, non funziona. Stiamo affrontando vari nodi, a cominciare da una tecnologia obsoleta per codificare da dove arriva la chiamata. Poi c’è il tema della doppia chiamata, altro aspetto assolutamente da risolvere, anche con le forze dell’ordine. L’obiettivo è quello di garantire una risposta veloce, puntuale e precisa”, spiega Riccardi.

“La georeferenziazione”, gli fa eco Fedriga, “è importante per non perdere tempo. Si può fare con il cellulare: si usa per Facebook e nessuno ha pensato di applicarla per il 112?”.

“Poi”, ancora Riccardi. “serve una revisione dei perimetri delle aziende: oggi determinano, come hanno detto i saggi, flussi assurdi di cittadini che devono chiedere a parenti di essere accompagnati in una struttura lontana da casa perché non trovano risposte vicino. Le tre aziende permetteranno di dare una risposta omogenea”.

Governatore e vice hanno poi approfittato per fare un punto sul lavoro della Giunta, impegnata su più fronti: “Un tema è quello degli Enti locali: puntiamo al superamento delle Uti a favore di enti decisi dai cittadini: le risorse sono loro e sono loro che devono avere il controllo. Poi c’è il tema degli alloggi Ater: abbiamo già inserito norme che danno precedenza ai residenti. E gli stranieri che vivono da tempo nel nostro Paese dovranno certificare di non avere proprietà all’estero”, prosegue Fedriga.

“Sui migranti, abbiamo tagliato i fondi per l’accoglienza diffusa voluti da Serracchiani e potenziato il controllo dei confini, grazie anche alla collaborazione della Guardia forestale”.

Rispondendo poi alle domande di un giornalista – aspetto questo, provocatoriamente sottolineato – Fedriga ha spiegato che “nella sanità ci sono professionalità da proteggere e difendere, mettendole nelle condizioni di lavorare. Puntiamo a una redistribuzione delle risorse nei punti dove servono”.

“Anche il numero chiuso delle facoltà di medicina è un problema”, ha fatto eco Riccardi, “perché i ragazzi non possono formarsi qui. Con le altre Regioni siamo impegnati per trovare una soluzione e consentire ai nostri giovani di poter studiare e lavorare in Italia”.

Infine, spazio al rapporto con il privato: “Dobbiamo essere laici”, esordisce Fedriga, “perché il privato deve essere partecipe dei servizi. Con le convezioni, quindi a costo zero per i pazienti, può dare risposte importanti, quindi non ha senso chiudersi a riccio. Anche perché in Fvg la quota del privato è del 3,8%, altrove è molto più alta, come in Veneto, dove è al 17%. Il pubblico da solo non riesce a fare tutto, ma ovviamente serve maggiore attenzione alla qualità, ai prezzi e più controllo. Uno degli aspetti critici è quello del budget: quando il privato lo esaurisce, non eroga più prestazioni. Con il risultato che i nostri cittadini vanno fuori regione, ad esempio in Veneto, e si fanno curare in convenzione lì. Ed è comunque il Fvg che paga!”.

“I Cap non hanno funzionato: sono uno degli elementi da rivedere, che gli stessi medici di base hanno messo in discussione. Poi no ai primari a scavalco: devono stare nel loro reparto”. Infine, risposta flash sulle liste d’attesa: “con il metodo Hub e Spoke arriveranno risposte, perché saranno caricati sugli ospedali minori gli esami con livello di criticità più bassa”.

Terminata la diretta, Fedriga e Riccardi hanno salutato e ringraziato, invitando i cittadini a leggere quanto riportato: “Ci avete ascoltato, quindi se leggete cose non vere, chiedete conto alla stampa!”.