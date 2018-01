Sappada al Fvg: Belluno vuole fare ricorso

Non c’è pace per Sappada e i suoi abitanti. Nemmeno il tempo di festeggiare l’ingresso – dopo 10 anni di attesa – in Friuli Venezia Giulia che per il paese si apre un nuovo fronte bellico. Il Consiglio provinciale di Belluno, da poco insediato, infatti, ha chiesto alla Regione Veneto di valutare l'opportunità di un ricorso alla Corte Costituzionale.

La Provincia - guidata da Roberto Padrin – contesta i presupposti, anche storico-culturali, che hanno portato al passaggio di Sappada dal Veneto al Fvg. Secondo l’ente, infatti, sarebbe stata necessaria una legge costituzionale, e non ordinaria, per sancire questa variazione territoriale.