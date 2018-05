“Alla fine di una campagna elettorale lunga e faticosa, purtroppo anche segnata da momenti di inaccettabile volgarità, i cittadini di Sacile hanno dato atto che la professionalità, l’esperienza, la compostezza di Carlo Spagnol erano elementi indispensabili per governare il futuro della loro città". Lo afferma convintamente l’onorevole Sandra Savino, coordinatrice regionale di Forza Italia complimentandosi per l’affermazione di Spagnol come sindaco di Sacile.

"Da parte mia e del partito - continua Savino - al neo-sindaco vanno i migliori auguri per un percorso di grandi soddisfazioni alla guida di una città estremamente rappresentativa e importante per la nostra Regione. Rivolgo anche il più sentito ringraziamento a Roberto Ceraolo per quanto fatto in questi anni e per la coerenza del suo impegno".

La decisa affermazione di Spagnol, che ha raccolto oltre il 67% dei consensi al ballottaggio, per Savino "è anche un segnale importante per Forza Italia del Friuli Venezia Giulia: significa che gli elettori riconoscono che le nostre fila sono composte da amministratori capaci e preparati, esperti e consapevoli delle necessità del territorio. In ogni singolo comune, amministrazione e in Regione, Forza Italia continua a rappresentare un’elemento imprescindibile per il governo del bene pubblico".