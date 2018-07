“C’è un grave pericolo per la tenuta del tessuto agricolo regionale che sta per ripresentarsi ed è l’invasione infestante della cimice marmorata asiatica che, nella prossima stagione del raccolto, si manifesterà in modo ancora più forte rispetto al passato”. L’allarme arriva dall’onorevole di Forza Italia Sandra Savino, coordinatrice del partito per il Friuli Venezia Giulia, che questa mattina ha presentato sul tema un’interrogazione al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.



“Questi insetti - scrive l’onorevole Savino - mettono in pericolo frutticoltura e orticultura delle regioni del nord Italia e in particolare della sua parte orientale. Di questi territorio il Friuli Venezia Giulia e il Veneto sono i più colpiti dal fenomeno, dove nessuno coltura sembra essere immune”.



Da anni l’invasione della cimice marmorata asiatica rappresenta una vera e propria emergenza fitosanitaria per l’agricoltura italiana. In questo senso, le misure adottate dalla Regione Friuli Venezia Giulia si sono rivelate del tutto inadeguate e insufficienti. Ii due regolamenti emanati in maggio 2018, finalizzati a sostenere le imprese agricole con contributi per l’acquisto di reti e relative strutture quale misura preventiva per evitare la diffusione delle cimice asiatica, sono stati stigmatizzati dagli stessi produttori agricoli che rilevano come tali sistemi non riescano in alcun modo a contenere i danni del 10% come ipotizzato.



“Nella precedente legislatura - ricorda Savino - il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali aveva annunciato l’avvio con strutture tecniche territoriali di sperimentazioni per individuare le sostanze attive più idonee in grado di controllare tale fenomeno”.



A oggi però non si vedono miglioramenti nello stato emergenziale della situazione: “il fenomeno - continua l’onorevole Savino - si presenta particolarmente di rilievo e non è pensabile che se ne possa affidare la risoluzione alle regioni sollevando in questo modo il Governo da ogni tipo di responsabilità”



Per questi motivi l’interrogazione dell’onorevole Savino si chiude chiedendo al Ministro se: “non ritenga di dover assumere misure urgenti, per quanto di competenza, al fine di arginare la situazione di emergenza determinata dall'invasione della cimice asiatica, per salvaguardare l’agricoltura e l'economia del settore ortofrutticolo delle zone interessate e per tutelare la salute dei cittadini”.