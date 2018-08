Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella ricorrenza del 4 novembre, Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, sarà a Trieste. Chiuderà così, solennemente, le celebrazioni del centenario della Grande Guerra.



Dopo la cerimonia al Sacrario di Redipuglia del 2 giugno scorso si erano via via fatte sempre più insistenti le voci sull’arrivo di Mattarella in Friuli Venezia Giulia in occasione del 4 novembre. Una visita tanto attesa per celebrare con la massima autorità dello Stato un anniversario importante. L'armistizio entrò in vigore alle 11 dell'11 novembre 1918, ponendo fine alla guerra.



Ancora in via di definizione il programma della giornata che sarà elaborato dallo Stato Maggiore della Difesa. Domenica 4 novembre Mattarella atterrerà all’aeroporto regionale di Ronchi dei Legionari, da dove partirà alla volta di Trieste. Qui parteciperà alla cerimonia alla presenza delle autorità locali e alla parata d’onore. Il Comune di Trieste sta anche studiando soluzioni al coperto in caso di maltempo.

Una volta terminata la cerimonia il presidente della Repubblica potrebbe – il condizionale è d’obbligo perché non c’è ancora il programma definitivo – fare tappa al Sacrario di Redipuglia, interessato fino al 2019 da lavori di restauro, dove riposano le spoglie mortali di oltre 100mila soldati morti nel corso del primo conflitto mondiale.