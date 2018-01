Serracchiani: "Unità della sinistra è valore concreto"

“L’unità della sinistra è un valore concreto, che cambia la vita delle persone, dei lavoratori e delle famiglie. Ricordiamolo sempre quando ci troviamo ai tavoli dove si costruiscono o si demoliscono le alleanze nelle Regioni”. Lo dichiara Debora Serracchiani, presidente del Friuli Venezia Giulia e componente della segreteria nazionale del Partito Democratico, commentando l’intervista a “Il Tirreno” del governatore della Regione Toscana Enrico Rossi (LeU), il quale ha sostenuto la necessità di intese a livello locale.



“Chi governa una regione come Rossi – continua Serracchiani - sa che il patrimonio del buongoverno di centrosinistra nei territori non deve essere disperso, ma anzi conservato e nutrito. Il dialogo e il confronto nel rispetto delle identità e delle proposte servono a questo, e anche a costruire nuovi progetti politici condivisi”.



“Non è il principio del voto utile o dell’alleanza utile quello che deve guidarci, ma la consapevolezza della responsabilità politica, e non solo politica, che abbiamo, Pd e LeU, verso tanti cittadini che guardano a noi con speranza. Nelle parole di Rossi colgo una volontà di dialogo che – conclude - spero verrà raccolta su tutti i territori, incluso il Friuli Venezia Giulia”.