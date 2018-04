"Sapevamo che il clima politico era particolarmente difficile per il Pd, che ora in regione è il secondo partito, e per il centrosinistra, che pure si colloca sopra la media nazionale. Credo valga anche per la Regione quanto vale per il Paese: serve una seria autocritica e un nuovo inizio". Lo ha affermato la deputata del Pd Debora Serracchiani, presidente uscente del Friuli Venezia Giulia, commentando i risultati delle elezioni regionali.

"Alla sconfitta del centrosinistra in Friuli Venezia Giulia - ha precisato Serracchiani - hanno portato fattori locali e nazionali. Per quanto riguarda il Pd, i cittadini hanno sostanzialmente confermato il giudizio del 4 marzo. L'opposizione sarà doverosa e utile per riallacciare il rapporto con la gente".

Serracchiani ha voluto inviare il suo "grazie a Sergio Bolzonello per il coraggioso impegno profuso in una campagna elettorale tra le più dure che si ricordino". E ha fatto giungere "complimenti e auguri di buon lavoro" al futuro presidente Massimiliano Fedriga, mettendosi a disposizione per eventuali esigenze tecniche connesse al passaggio delle consegne.