Stato-Regione: dal Cipe oltre 50 milioni al Fvg

9,78 milioni per la sicurezza di edifici scolastici, 9,3 per la variante di Rigolato e ben 30 milioni per 21 interventi di sistemazione idraulica, prevenzione del rischio idrogeologico, reti fognarie e depuratori. Un totale di 49 milioni di euro che si vanno ad aggiungere ai 4,8 milioni appena ottenuti per il recupero dell'ex Amideria Chiozza. Lo annuncia con "grande soddisfazione" la presidente Debora Serracchiani, rendendo noto quanto ripartito dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) nel corso della sua ultima riunione in favore del Friuli Venezia Giulia, su richiesta della Regione.

"Queste ingenti risorse sono un'ulteriore prova - commenta la presidente - della concreta capacità dell'Amministrazione regionale di interloquire autorevolmente con il Governo centrale, in quanto abbiamo proposto nei diversi settori opere immediatamente cantierabili e di grande utilità per le comunità interessate". Più nel dettaglio, ricordando che nell'ambito della programmazione 2014-2020 del Fondo Sviluppo e Coesione, il Cipe a dicembre 2016 aveva dato il via libera al Piano Operativo Infrastrutture di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Serracchiani precisa che "ora il Comitato interministeriale ha approvato un addendum a quel Piano, che prevede la programmazione di risorse residue a valere sul Fondo sviluppo e coesione 2014-2020".

Dei sei Assi tematici indicati dal Cipe (Interventi stradali; Interventi nel settore ferroviario; Interventi per il trasporto urbano e metropolitano; Messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente; Altri interventi; Rinnovo materiale del Trasporto Pubblico Locale - Piano Sicurezza ferroviaria) il Friuli Venezia Giulia grazie a quanto previsto nell'addendum va a beneficiare di trasferimenti di risorse destinate alla realizzazione della variante esterna all'abitato di Rigolato, che vale appunto 9,3 milioni di euro, e a quattro istituti scolastici in altrettante località: il liceo Grigoletti di Pordenone e la scuola secondaria di primo grado di Pradamano, per le quali sono previsti interventi di adeguamento sismico, rispettivamente per 5,2 milioni e 980 mila euro. A Trieste si potrà finalmente provvedere all'adeguamento sismico e alla messa in sicurezza di parte dell'edificio scolastico in via Sant'Anastasio, che ospita le scuole Manna e Corsi (due i milioni di euro a disposizione).

Infine a Savogna d'Isonzo il finanziamento statale di 1,6 milioni ottenuto dalla Regione permetterà di costruire un nuovo edificio scolastico da destinare a scuola materna slovena. Rifinanziato anche il Piano operativo del Ministero dell'Ambiente, con il Friuli Venezia Giulia che riceverà, come detto, 30 milioni di euro che renderanno possibili 21 diversi interventi sul territorio regionale.

IL COMMENTO DI SANTORO. "Si tratta di un finanziamento storico che concretizza tutto l'impegno che l'Amministrazione regionale e Fvg Strade hanno messo a favore della viabilità in montagna e in particolare sulla strada regionale 355. Siamo passati in brevissimo tempo dalla progettazione ai finanziamenti ed ora siamo pronti ad avviare la realizzazione". L'assessore regionale alle Infrastrutture, Mariagrazia Santoro, commenta così la notizia che Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe), nell'approvare il rifinanziamento, a valere su risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020, del Piano Operativo Infrastrutture, ha assegnato 9,3 milioni di euro alla Regione Fvg per la realizzazione della variante esterna all'abitato di Rigolato.

"L'opera - spiega l'assessore - metterà in sicurezza l'abitato di Rigolato, attualmente attraversato proprio nel centro del paese dalla strada regionale, interessata da un traffico con moltissimi mezzi pesanti, in particolare per la presenza in zona di due importanti attività, una fonte di acqua con imbottigliamento e cave di marmo".

"Questo intervento farà dunque aumentare la fluidità del traffico, con benefici sulla sicurezza anche della popolazione residente, favorendo nel contempo le relazioni con il Bellunese. Il tutto in continuità logica con i diversi interventi di adeguamento e potenziamento della SR 355 iniziati alla fine del 2000".

La Variante di Rigolato lungo la strada regionale SR 355 si colloca nel tratto carnico dalla progr. Km 17+865 alla progr. Km 19+451 per uno sviluppo complessivo di circa 1,5 km e fa parte del più ampio programma di miglioramento del livello di servizio e messa in sicurezza dell'intero asse viario che Fvg Strade, di concerto con la Regione Fvg, sta mettendo a punto. La sezione stradale di progetto prevista è quella di categoria C2 ai sensi del DM 2001 (larghezza complessiva piattaforma pari a 9,50 m, con 2 corsie di larghezza 3,50 m per senso di marcia). Le opere d'arte principali consistono nella realizzazione di una nuova viabilità a mezza costa con costruzione di 3 viadotti e ponti.

"Nelle prime settimane del 2018 - annuncia l'assessore Santoro - ci sarà la presentazione dello studio relativo a una serie di interventi sulla stessa SR 355, con specifiche indicazioni circa priorità, modalità di realizzazione e costi, come indicato lo scorso 28 luglio nel corso di un incontro tra gli assessori regionali a Infrastrutture e Territorio, alla Protezione civile, all'Ambiente con i sindaci dei Comuni di Forni Avoltri, Comeglians, Prato Carnico, Ovaro e Rigolato".

Sempre nel quadro degli interventi programmati sulla viabilità in montagna, l'assessore ricorda infine che nei giorni scorsi sono stati pubblicati il bando e il disciplinare di gara per la realizzazione della nuova rotatoria sulla Strada Regionale "della Val Degano" nel Comune di Ovaro. Il progetto, finalizzato alla messa in sicurezza dell'accesso alla cartiera Remo De Medici, all'ingresso sud del paese, prevede la realizzazione di una rotatoria del diametro di 37 m in sostituzione dell'attuale incrocio canalizzato, non più adeguato alle attuali caratteristiche del traffico. In programma anche un addolcimento del dosso posto a circa 1 km a sud di Ovaro, dal quale si accede alla ex miniera di Cludinico. Sarà inoltre attuata una riprofilatura del dosso stradale per un tratto di circa mezzo chilometro. Ciò allo scopo di rendere più agevole la percorrenza della strada regionale specialmente ai mezzi pesanti, in particolare nella stagione invernale. Il bando di gara prevede un importo di 1.970.000 euro e un termine di scadenza per la presentazione dell'offerta fissato al 30 gennaio 2018.

"Il Governo nazionale premia ancora il Friuli Venezia Giulia, in virtù di un'accurata capacità programmatoria che ci consente di essere tra le regioni all'avanguardia per l'edilizia scolastica". Ad affermarlo, con compiacimento, Santoro, a seguito della decisione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe), di assegnare - nell'ambito del rifinanziamento, a valere su risorse FSC 2014-2020, del Piano Operativo Infrastrutture - 9.780.000 euro per interventi di messa in sicurezza di quattro scuole a Pradamano, Savogna d'Isonzo, Trieste e Pordenone".

Più nel dettaglio, con 5,2 milioni il liceo scientifico M. Grigoletti di Pordenone sarà interessato da un intervento di miglioramento strutturale antisismico e efficientamento energetico. Grazie a 980 mila euro sarà possibile l'adeguamento strutturale della scuola secondaria di primo grado di Pradamano. A Savogna d'Isonzo si costruirà, grazie a un finanziamento di 1.6 milioni, la nuova scuola materna slovena. Infine la scuola primaria Ruggero Manna di Trieste sarà interessata ai lavori del primo lotto di messa in sicurezza e adeguamento a normativa, lavori che valgono 2 milioni di euro.

"Pianificare, progettare, finanziare e realizzare - conclude Santoro - sono le parole d'ordine che hanno consentito di trasformare un settore strategico come quello degli edifici dove studiano i nostri figli in uno tra quelli più avanzati e con continui interventi. Un immenso patrimonio edilizio ha visto in questa legislatura energie, risorse e sforzi comuni per essere migliorato, reso sicuro e al passo con le richieste delle esigenze scolastiche".

IL COMMENTO DI VITO. Ben 21 interventi nel settore della tutela dell'ambiente che coinvolgono una importante fetta del territorio del Friuli Venezia Giulia saranno possibili grazie al finanziamento di 30 milioni di euro, deliberato nel corso della sua ultima riunione, prima di Natale, dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe), che ha rifinanziato, a valere su risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020, il Piano Operativo Ambiente. Come precisa l'assessore competente, Sara Vito, "saranno impiegati per opere di sistemazione idraulica, attuazione di progetti di sistemazione idrogeologica, estensioni e potenziamento di reti fognarie, adeguamenti di impianti di depurazione".

"Mai come in questa legislatura - ribadisce l'assessore - l'impegno per affrontare il rischio idrogeologico e la depurazione delle acque è stato così determinato. Abbiamo fatto fronte a criticità sedimentate negli anni, che avevano assoluto bisogno di una risposta determinata risolutiva, e sbloccato finanziamenti da troppo tempo fermi", sottolinea, ricordando che "tra risorse statali, regionali e comunitarie nel periodo 2013-2017 abbiamo impiegato circa 150 milioni complessivamente sul rischio idrogeologico e circa 100 sulla depurazione delle acque".

Ora, aggiunge "esprimo grande soddisfazione per questa ulteriore risposta che il Governo centrale dà alle esigenze del nostro territorio. E' stato premiato un confronto serio e costruttivo con il ministero dell'Ambiente, con il risultato che possiamo finalmente affrontare alcune questioni 'storiche', quali la roggia San Giusto a Monfalcone e le frane di Tarcento, e avviare finalmente interventi a difesa di edifici e infrastrutture intorno al colle di Osoppo e interventi di recupero sulla sponda destra del Torre".

L'opera più rilevante, in termini economici, coinvolge il Comune di Savogna d'Isonzo, che ha in previsione il potenziamento della rete fognaria, per il quale riceverà 3,185 milioni di euro. Tre milioni andranno agli agglomerati di Pordenone e di Terzo di Aquileia, rispettivamente per l'estensione della rete fognaria e per l'adeguamento del depuratore e, anche qui, della rete fognaria. Importi compresi tra 690 mila euro e 1,5 milioni di euro sono destinati, con le medesime finalità, a Prata di Pordenone, Brugnera, Maniago, San Giorgio della Richinvelda/Arzene.

Per quanto riguarda invece la sistemazione idrogeologica, l'area triestina beneficerà di quattro milioni di euro. La metà dell'importo sarà utilizzata per interventi urgenti di tutela idraulica del Porto Vecchio e di sistemazione del rio Chiave. L'altra metà per opere di difesa di altri corsi d'acqua nel capoluogo. Una somma di poco inferiore a 1,9 milioni è invece destinata al consolidamento delle arginature del Livenza, nei comuni di Brugnera, Pasiano di Pn e Prata di Pn. 1,7 milioni saranno impiegati a Monfalcone per il ripristino della roggia San Giusto. Importanti importi, tra 500 mila euro e 1,5 milioni, sono infine destinati a diversi altri comuni per regimazione idraulica di torrenti e messa in sicurezza di argini.