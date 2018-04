“Bolzonello si vanta del meraviglioso lavoro svolto e parla di aumento di posti di lavoro, ma forse non si è accorto che la gran parte dei contratti siglati nell’ultimo periodo segna il boom del ritorno al precariato (Fvg + 38,3%, contratti a termine - Istat 2017)”. Barbara Zilli, consigliere regionale del Carroccio in carica e in corsa per un altro mandato, commenta così le dichiarazioni rese da Sergio Bolzonello in occasione di un incontro elettorale tenutosi nel centro di Udine nei giorni scorsi.

“L’aumento dei contratti a tempo indeterminato inaugurato dal Jobs Act di Renzi si è interrotto bruscamente con la fine degli sgravi fiscali spot (Fvg - 8% contratti a tempo indeterminato Istat 2017) e il vicepresidente della Giunta Serracchiani annuncia con fierezza di voler continuare con un progetto già dimostratosi fallimentare”.

“Bolzonello, a seconda della comodità del momento, parla alternativamente di continuità o discontinuità con la Giunta di cui è parte da cinque anni. Ma come homo novus per il rilancio della Regione dopo la débâcle del suo PD non è certamente credibile. La ricetta della Lega per il futuro del Friuli - Venezia Giulia parla di autonomia, specialità e federalismo. La nostra proposta è l’unica vera misura “shock” di cui ha bisogno questa Regione, ossia la realizzazione di quella fiscalità di vantaggio che ci metta definitivamente al pari dei Paesi confinanti in tema di attrattività per le imprese e per i capitali. Lo strumento della specialità della nostra terra di confine - conclude Zilli - è l’unica possibilità di svolta”.