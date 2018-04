“Salvini viene a farci la sua lezione precotta su come stare al mondo: grazie ma in Friuli Venezia Giulia decidiamo da soli. Qui l'autonomia è la pratica quotidiana”. Sergio Bolzonello, candidato del centrosinistra alla presidenza del Friuli Venezia Giulia, va all’attacco dopo il comizio di Matteo Salvini. “Vorrei sapere - aggiunge Bolzonello - se anche in Veneto Salvini va a dire che non bisogna chiudere gli ospedali visto che Zaia ne sta chiudendo 10. Oppure se va in Lombardia a parlare di edilizia popolare: qui abbiamo già gli indicatori che agevolano gli italiani nell'accesso alle case Ater”.

Il candidato del centrosinistra rimarca che "Salvini evita con cura di parlare dei diritti civili, ma non dimentichi che il Friuli Venezia Giulia è la patria Loris Fortuna e di Eluana Englaro. Forse qualche lezione la può prendere, altro che darla. Il governo della Lega l'abbiamo sperimentato - aggiunge Bolzonello - e abbiamo visto come ha saputo perdere posti nei cinque anni dal 2008 al 2013. E abbiamo già pesato l'autorevolezza di Fedriga, uno che per dimettersi da parlamentare aspetta di vincere le elezioni, alla faccia degli annunci e dell'amore sviscerato per la sua terra” conclude.