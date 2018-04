Nuova tappa in Fvg per il leader del Carroccio Matteo Salvini che ha cominciato la lunga serie di appuntamenti in regione a Fogliano – Redipuglia dove ad accoglierlo c’erano tanti cittadini e sostenitori che lo hanno avvicinato per stringergli la mano e scattare foto.

Alla domanda di un cittadino sulla possibilità che il governo sia formato entro questa settimana, il leader della Lega ha così risposto: “Mi sa che sei troppo ottimista. Il dialogo è possibile con i 5 stelle - ha detto ancora Salvini - se la smettono di porre veti e di mettersi al centro del mondo, visto che sono arrivati secondi e non primi. Io ho voglia di dialogare, di costruire e di cancellare la riforma Fornero, ridurre le tasse, espellere un po’ di clandestini: ci proverò - ha aggiunto Salvini - fino all’ultimo, se non fosse possibile la parola torna agli italiani.

Per quanto riguarda la possibilità che ci siano nuovi Cie, Salvini ha risposto di sì; “l’importante, però, è ridurre gli arrivi e velocizzare le espulsioni come stanno facendo gli altri paesi europei - ha detto ancora- accelerare le pratiche, bloccare i ricorsi e dare la precedenza alle espulsioni. Il problema non è creare nuovi centri di raccolta, ma fare arrivare meno gente e allontanarne il più possibile”.

Il leader del carroccio ha continuato la sua visita in Friuli facendo tappa anche a Udine, San Daniele, Spilimbergo, Brugnera e Sacile, tutti comuni al voto nella prossima tornata amministrativa. In più occasioni ha sottolineato che l’accordo di governo non passa per il risultato delle elezioni regionali. “Se Di Maio, come a parole dice, vuole rispettare il voto degli italiani - ha sottolineato ancora Salvini - l’unico dialogo possibile è Lega - 5 Stelle”.

Nel suo tour, Salvini ha fatto tappa anche a Dignano. Una ‘deviazione’ fortemente voluta, per incontrare parenti e amici di Nadia Orlando, la 21enne di Vidulis uccisa dal fidanzato, Francesco Mazzega.

Il leader del Carroccio, incontrando i genitori della ragazza, ha firmato la petizione per Nadia e si è impegnato per cambiare la legge che consente a un omicida reo-confesso, come il 36enne di Muzzana, di rimanere ai domiciliari in attesa della sentenza. "In un paese normale chi ammazza e chi stupra non mette piede fuori di galera: anche in Italia dovrà tornare ad essere così”, ha detto Salvini.