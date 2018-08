A Udine continua la revisione da parte della nuova Giunta comunale delle adesioni alle associazioni effettuate dalla precedente amministrazione. Dopo l’uscita da Re.A.Dy, la rete nazionale delle pubbliche amministrazioni anti discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere, ora è la volta di Avviso Pubblico, la rete di enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie, con sede a Savignano sul Panaro, in provincia di Modena.

In una delibera, la Giunta ha votato all’unanimità il recesso da Avviso pubblico, alla quale Udine aderiva dal 2012 pagando una quota di 1.200 euro all’anno. In tutto il Friuli Venezia Giulia, solo il capoluogo friulano e San Vito al Tagliamento ne fanno parte.

“La decisione – tiene a precisare il primo cittadino, Pietro Fontanini – non ha alcuna motivazione di carattere ideologica o politica. Il problema è l’inazione di Avviso Pubblico. Non si sono create le condizioni per rendere operativa l’Associazione nella nostra Regione e non si è concretizzata alcuna forma di collaborazione con il Comune per eventuali iniziative sul nostro territorio. Non ha senso pagare per non avere nulla in cambio”.