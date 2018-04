Alle Politiche del 4 marzo ha ricevuto il voto di quasi un elettore su quattro del Friuli - Venezia Giulia. Ora il suo obiettivo è non solo di mantenere i consensi, ma di incrementarli alle Regionali. Stiamo parlando del M5S, il cui candidato alla presidenza del Fvg è Alessandro Fraleoni Morgera. Nato a Roma nel 1970, Fraleoni Morgera trascorre la sua giovinezza a Bologna, dove studia e si laurea in chimica industriale. Dopo un master in direzione aziendale, lavora per 4 anni in un’azienda di trasformazione di materie plastiche, dirigendo l’organizzazione del reparto produzione. Dal 2000 al 2002 svolge un dottorato di ricerca su materiali avanzati per applicazioni elettroniche e resta in ambito universitario con contratti a tempo determinato fino al 2008, anno in cui si sposta a Trieste. E’ attualmente ricercatore al Dipartimento di ingegneria e si occupa di scienza e tecnologia dei materiali, con particolare attenzione ai materiali termoisolanti e alle nanotecnologie. Il percorso politico di Fraleoni Morgera parte a fine 2012, quando entra nel Meetup triestino.

Nel 2013, il M5S ha preso il 27,2% alle Politiche e il 19,2% alle Regionali. Quest’anno avete ottenuto il 24,6% alle Politiche. Quale risultato vi aspettate per il voto del 29 aprile?

“Ci aspettiamo di superare i risultati ottenuti alle Politiche. Questo perché abbiamo maturato 5 anni d’esperienza sul territorio con i nostri consiglieri regionali. Abbiamo analizzato i problemi dei cittadini della regione e trovato proposte per la loro soluzione. Inoltre, abbiamo avuto più visibilità”.

In regione, ci sono stati alcuni malumori per le modalità di scelta dei candidati. Qual è la sua opinione sulla vicenda?

“Il metodo di scelta prevede l’insindacabile giudizio del capo politico del M5S che in questo momento è Luigi Di Maio. Noi tutti lo sappiamo e diamo il nostro consenso scritto. Per quanto mi riguarda, la vicenda è chiusa, dobbiamo guardare tutti insieme verso le elezioni, che richiedono uno sforzo corale”.

Parliamo del programma e partiamo dall’autonomia regionale. Va rafforzata o le competenze sono sufficienti?

“Il nostro obiettivo primo è darle forza. In questi anni l’autonomia non è stata esercitata in maniera efficace. Si può fare l’esempio della riforma sanitaria o delle cooperative. Su quest’ultimo fronte, si sarebbero potute raccogliere le segnalazioni dei cittadini sulle coop con problemi, ed effettuare controlli straordinari, come prevede il nostro Statuto. Gli estremi c’erano, ma la giunta uscente non ha agito. Solo dopo aver reso efficace l’autonomia si può pensare di allargarla. Poi ci sono da tutelare in maniera più forte le comunità linguistiche del Fvg”.

Lavoro: quali sono le leve regionali sulle quali agire per migliorare?

“Premetto che il nostro programma è stato scritto assieme ai cittadini di tutto il territorio, non ci siamo limitati ad ascoltare solamente i portatori di interessi particolari. La nostra è una visione a 360 gradi. In merito all’occupazione, si tratta di sviluppare il lavoro non delocalizzabile sul quale non penda la spada di Damocle della chiusura dell’attività. Ciò significa iniettare innovazione nel tessuto produttivo attraverso i centri di ricerca esistenti e potenziando il trasferimento di conoscenze alle aziende. La produzione di beni con alto contenuto di idee e d’innovazione difficilmente può essere spostata altrove. Va detto che le imprese ad alta innovazione hanno comunque bisogno di impiegati, operai, magazzinieri, quindi sono interessate tutte le classi lavoratrici, non solo quelle altamente formate. Infine, le aziende di questo tipo hanno alti margini, per cui non hanno bisogno di tagliare i costi in termini di rispetto per l’ambiente e di sicurezza sul posto di lavoro”.

E per i settori economici?

“Per quanto riguarda il commercio, intendiamo rilanciare quello di vicinato. Le piccole attività sono strozzate dai centri commerciali e non riescono a sostenerne la concorrenza senza un aiuto pubblico. Si possono sostenere i network di commercianti e dare incentivi per i centri storici. Ovviamente, va messo un freno alla proliferazione dei grossi centri commerciali. In agricoltura, serve una visione integrata. L’obiettivo, quindi, è di sostenere il settore enogastronomico facendolo diventare anche un’attrattiva turistica, e non in maniera marginale, e inserirlo in un Piano strategico per la cultura, la quale comprende non solo le bellezze paesaggistiche e artistiche, ma anche i prodotti della terra. Infine, dobbiamo sfruttare al meglio i fondi europei, anche con il superamento di Agea. Resta l’industria. Oltre a quanto già detto sull’innovazione, va considerata l’edilizia. Noi vogliamo che questa sia sostenibile. Per questo intendiamo arrivare a zero consumo di suolo entro il 2020, il che non significa però bloccare definitivamente il settore: anzi, c’è tanto lavoro da fare nelle riqualificazioni energetica, strutturale e antisismica, che incentiveremo in modo sistematico e con piani pluriennali. Risparmio energetico significa anche far spendere meno ai cittadini e diminuire l’inquinamento atmosferico e, quindi, ridurre i costi della Sanità per quanto riguarda le conseguenze sulla salute delle polveri sottili. In questa opera di rilancio dell’edilizia vogliamo partire dalle scuole e dalle università, così da dare un segnale alle comunità”.

Sanità e Uti, due riforme nel mirino di tutti gli schieramenti. Come va rivisto il sistema sanitario regionale?

“Con l’abbattimento delle liste d’attesa (specie per le visite specialistiche, che con liste troppo lunghe costano al cittadino due volte, prima con le tasse e poi con il ricorso al privato per tagliare i tempi), l’abbattimento dei ticket (troppi anziani rinunciano a curarsi perché non possono pagarli) e lo stop ai tagli agli ospedali. E’ nostra intenzione poi accrescere le risorse umane con l’assunzione sia di medici, sia d’infermieri, riattivare il punto nascita di Latisana e puntare sulla prevenzione promuovendo fortemente sport, stili di vita sani e buona alimentazione”.

E quello istituzionale?

“Mi sembra che le Uti non siano state capite nemmeno da chi le ha fatte. Noi di certo non vogliamo costringere ad aderirvi chi non vuole entrarci. E’ bene esplorare le alternative fattibili, come i Consorzi che storicamente hanno funzionato”.

Parliamo di infrastrutture. Ci sono interventi che ritenete prioritari?

“C’è poco di nuovo da realizzare, ma c’è molto da fare nel senso della manutenzione e dello sviluppo dell’esistente. Per quanto riguarda la mobilità, finora si è pensato prevalentemente alla gomma e poco al ferro. Insomma, è mancata la visione del futuro ed è ora di sviluppare l’intermodalità tra gomma, ferro, aeroporto e porti. Vogliamo poi investire sulla mobilità elettrica sia con la realizzazione delle colonnine di rifornimento, sia con incentivi per i mezzi ibridi ed elettrici. Per dare sostenibilità a questo piano spingeremo sul fotovoltaico, che permette di installare potenze elevate in tempi brevi”.

Ci sono infrastrutture programmate che considerate inutili?

“Vanno valutati gli investimenti di decine di milioni sulla Tav. Tale spesa va motivata: si deve dimostrare che ce n’è bisogno e che può essere fatta in modo sostenibile, anche dal punto di vista paesaggistico. Ma la priorità, ripeto, riguarda la manutenzione dell’esistente”.

Il taglio dei costi della politica è uno dei vostri cavalli di battaglia. Cosa farete in regione su questo fronte?

“Abolire i vitalizi, portare gli stipendi dei consiglieri (le cui pensioni devono essere calcolate con il sistema contributivo) a 5mila euro lordi al mese e lavorare sulle partecipate: tante erogano servizi non commisurati alla spesa”.

E su quello del costo del sistema pubblico?

“Fare una spending review regionale, considerando caso per caso nei dettagli. I tagli generalizzati non ci appartengono”.

Le cose da fare nei primi 100 giorni in caso di vittoria?

“Non ci appartiene nemmeno il fare le cose in fretta per avere facile consenso. Per prima cosa, dovremo accertarci dello stato dei conti pubblici (in quasi tutte le città che governiamo abbiamo trovati buchi di bilancio) e stabilire nel dettaglio come sburocratizzare la macchina regionale, cosa che ha positivi effetti a cascata su economia e società. Infine, sul fronte della digitalizzazione, abbiamo Insiel: dobbiamo usarla al meglio, specie per il sistema sanitario. Paradossalmente, oggi, nel 2018, le reti delle aziende sanitarie non riescono a scambiarsi tra loro i dati dei loro pazienti”.