La campagna elettorale di Sergio Bolzonello, candidato alla presidenza della Regione Friuli - Venezia Giulia per il centro sinistra, è una strada in salita. Ed è una strada davvero ripida. Già, perché il vicepresidente uscente del Fvg dovrà cercare di invertire una tendenza che, negli ultimi anni, ha visto il suo partito, il Pd, perdere consensi su consensi. Sia in regione (basti ricordare la perdita storica della ‘roccaforte’ Monfalcone), sia a livello nazionale. E dovrà fare i conti anche con le tentazioni neocentraliste di alcuni pezzi del Pd, i quali hanno persino proposto in Parlamento la cancellazione del Friuli, da conglobare in una macroregione del Nordest. L’ex primo cittadino di Pordenone, comunque, ha già ottenuto un risultato, riportando nella propria coalizione parte delle forze di sinistra che, alle Politiche del 4 marzo, si erano proposte come alternative al Partito democratico.



Negli ultimi due anni, Il Pd ha conosciuto una continua emorragia di consensi. Che errori avete commesso qui in Fvg e come intendete invertire la tendenza?

“Il tema non è regionale, ma generale. Il Pd nazionale non è riuscito a mantenere il contatto con alcuni strati sociali e alcune fasce generazionali. Per recuperare il gap è necessario riconnettersi a quelle che sono le esigenze della gente, aprendosi alla società e intercettando i pensieri e capendo le paure. Cose, queste, che ho sempre fatto nella mia vita. Il legame forte di partito non basta. Tre le questioni che hanno causato tale situazione: Jobs Act, legge Fornero e profughi. Su quest’ultimo punto abbiamo confuso per troppo tempo accoglienza a tutti con il rispetto delle regole. Se fosse stata subito affrontata in maniera diversa, come ha fatto Marco Minniti nell’ultimo anno e mezzo, i risultati sarebbero stati diversi”.



Lei è stato per 5 anni vicepresidente della Regione. Di cosa va fiero?

“Abbiamo amministrato bene, e lo dico con orgoglio. In questa campagna elettorale il refrain dei miei avversari è ‘le macerie del Fvg’, ma in realtà, gli indicatori economici sono tutti positivi, il reddito medio dei cittadini è cresciuto di 300 euro e abbiamo recuperato 10mila posti di lavoro, mentre dal 2008 al 2013 ne sono stati persi 20mila. Allora in Regione c’erano Renzo Tondo, Riccardo Riccardi e la Lega, le stesse facce che stanno dietro a Massimiliano Fedriga. Noi abbiamo tirato fuori il Fvg nel momento di maggiore crisi. Ma dobbiamo andare avanti con nuove ricette e misure per ridurre le diseguaglianze, in primis rispondendo al problema della natalità. Il mio impegno è dare vita a un contributo di 100 euro mensili a famiglia per ogni figlio fino al compimento dei 18 anni. Non è un bonus, ma un patto tra Regione e famiglie per investire sui bambini”.



In tema di economia e lavoro, quali sono stati gli effetti del suo Rilancimpresa e come va declinato in futuro?

“La risposta è stata straordinaria. In tema di occupazione, solo nel settore della ricerca sono stati creati mille nuovi posti di lavoro su 10 mila totali. Abbiamo riorganizzato l’accompagnamento al sistema produttivo e introdotto il sistema per l’industria 4.0, per la quale siamo più competitivi di tante altre regioni italiane. Infine, sul fronte del turismo abbiamo recuperato 1,5 milioni di ospiti, mentre il governo Tondo ne aveva perduti 900mila. Certo, il Rilancimpresa va affinato e accelerato. Il futuro è la qualificazione del lavoro, puntando su posti a tempo indeterminato e formazione permanente”.



Cos’ha Sergio Bolzonello che Massimiliano Fedriga non ha?

“Dalla mia ho la competenza sia amministrativa, sia professionale, e la conoscenza del territorio. Non ho mai voluto andare a Roma, nonostante le proposte fattemi nel 2008 e nel 2013. Potevo fare scelte diverse, ma sono restato in regione. Preferisco consumare le scarpe camminando con la mia gente. La mia appartenenza al Fvg ha radici profonde”.

Per le Regionali, è riuscito a dar vita una coalizione con parte delle forze di sinistra che alle Politiche erano concorrenti del Pd. Il Fvg è un laboratorio per la ricostruzione del centrosinistra?

“Il Fvg è un laboratorio per reinterpretare la capacità del centrosinistra di essere in sintonia con le persone, anche con l’approccio programmatico. E’ evidente che non possiamo pensare a un Friuli - Venezia Giulia che predica autonomia e diventa una colonia di un Nord a trazione leghista. Non vorrei una macroregione che va dalla Liguria al Veneto passando per la Lombardia e che c’inglobi. E’ un tema sul quale devono riflettere sia i friulani, sia i giuliani”.



Eppure nel Pd il friulano Roberto Morassut ha proposto una macroregione del Nordest...?

“Morassut è friulano solo di nascita, ma non appartiene a questa comunità regionale. E’ contro la regione ed è romano. Resti a Roma e faccia lì le sue proposte”.



A proposito di autonomia, come la si può valorizzare?

“Dando pari opportunità a tutti i territori, sapendo che la parte del Friuli che fa capo a Pordenone è diversa da quella che fa riferimento a Udine, che la Carnia è diversa dalla montagna pordenonese, che il Goriziano è diverso da Trieste”.



Ritiene che le competenze vadano ampliate?

“Sì, questo è il vero tema e mi batterò come un leone per la regionalizzazione della scuola sul modello trentino. Basta chiacchiere, è ora di premere sull’acceleratore”.



Ci ha parlato delle cose fatte in questi 5 anni e che l’hanno resa orgoglioso. Se potesse tornare indietro nel tempo, cosa cambierebbe?

“Dedicherei più tempo per fare una riflessione più profonda sulle Uti e accelererei la riforma della Sanità”.



Queste due riforme vanno solo registrate o riviste in maniera sostanziale?

“Non si tratta di agire sulla sostanza. Per quanto riguarda le Uti, è necessario intervenire assieme ai sindaci sull’obbligatorietà dell’adesione (e quindi sul sistema sanzionatorio per chi vuole restare fuori) e sulla grandezza delle Unioni (quelle attuali sono troppo piccole). Per questo ci vuole un tavolo, guidato dal presidente della Regione, con tutti i primi cittadini. Inoltre, a Comuni e Uti serve nuovo personale, che va utilizzato in modo diverso rispetto a oggi”.



E la Sanità?

“Oltre ad accelerare la riforma, è necessario reintrodurre l’Agenzia regionale della Sanità”.



I patti Tondo-Tremonti e Serracchiani-Padoan hanno sottratto molte risorse alla Regione. Gli accordi con lo Stato vanno rinegoziati?

“Chiariamo subito: il patto Tondo-Tremonti ha tolto a tempo indeterminato 370 milioni all’anno, mentre il patto Serracchiani-Padoan ne ha recuperati 120. Nel 2019 quest’ultimo accordo scadrà e si dovrebbe ritornare al Tondo-Tremonti. Io voglio ricontrattare il patto con l’obiettivo di riportare a casa tutti i 370 milioni”.



Le cose da fare nei primi 100 giorni in caso di vittoria?

“Tre cose. Primo, fare la legge sulla natalità per dare 100 euro al mese a famiglia per ogni figlio fino al compimento dei 18 anni d’età. Secondo, convocare il tavolo con i sindaci per la questione delle Uti. Terzo, richiedere allo Stato la competenza regionale sulla scuola”.